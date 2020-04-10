告密者竟是學弟 綠委：再見到他會給大大擁抱

（中央社記者余祥、王揚宇台北10日電）促轉會委託學者調查威權統治時期校園及社會監控，民進黨立委張廖萬堅、鍾佳濱等人都已看過自己被監控的檔案，談起當年監控的人，張廖萬堅說，如果有天再見到，「會給他大大的擁抱」。

促轉會發言人葉虹靈今天受訪時表示，促轉會委託學者的研究，目前還沒有完成驗收，不便說明，將會擇期向外界公布。

促轉會先前的調查報告指出，1970年代初期，政府結合教育行政部門、情治單位和國民黨系統，成立統籌校園政治偵防的「春風會報」，以及由各校各自組成，負責第一線情搜與動員的「校園安定小組」；至1983年，全國各大專院校的佈建人數更成長至5041人。

張廖萬堅去年11月到促轉會，調閱自己的政治檔案，發現當年監控他的人竟然是自己的大學學弟「張健（化名）」。他今天接受中央社記者訪問指出，當年很多人被灌輸「忠黨愛國」，某種程度而言，「張健」是加害者也是受害者，這段過程是不堪的回憶。

張廖萬堅說，「張健」現在發展得很好，沒有在政治圈，如果再見到，「會給他大大的擁抱、笑一笑」。

鍾佳濱今年2月也看過自己的檔案，雖然明知當年有被監控，但時隔20年、30年後再來看，還是很意外當時的布建規模綿密程度，遠超過想像。

鍾佳濱也說，儘管國家機器為了監控人民，投入大量的人力及物力，但仍不能阻擋從威權走向民主開放的趨勢。（編輯：蘇龍麒）1090410