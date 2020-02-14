更多編輯台推薦新聞：
地獄門前走一回 21歲武漢學生談肺炎餘生記
兩岸

地獄門前走一回 21歲武漢學生談肺炎餘生記

製作寄生上流談貧富差距 她來自南韓最富有家族
娛樂

製作寄生上流談貧富差距 她來自南韓最富有家族

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

轉型正義資料庫26日發表 納入加害者參與者

最新更新：2020/02/14 17:24

（中央社記者游凱翔台北14日電）促進轉型正義委員會今天表示，「台灣轉型正義資料庫」將在2月26日對外發表，屆時民眾除了可上網查詢政治案件的受審情況外，戒嚴時期壓迫體制的加害者及參與者也將公開。

促轉會指出，為掌握當時軍審侵害人權的情況，歷時一年多檢視政治檔案，並統計受裁判人姓名與人數，及識別參與案件審理的軍法官、軍事檢察官等人的姓名與職稱，並將這些資訊編碼與建置成為「台灣轉型正義資料庫」。

促轉會指出，為了使社會大眾了解歷史真相，將在二二八紀念日前夕，於2月26日對外舉辦「台灣轉型正義資料庫發表會」，向社會說明資料庫內容及使用方式。

促轉會表示，資料庫已彙整收錄約一萬名在戒嚴時期曾受刑事有罪判決的政治受難者資料，促轉會也從館藏檔案找到約1000張受裁判者照片，關於政治受難者基本資料、照片等也會在資料庫呈現；另外，戒嚴時期壓迫體制的加害者及參與者也將公開。

促轉會指出，「台灣轉型正義資料庫」內容以戒嚴時期曾受法院審判、被處死刑，或坐牢的政治受難者為主，並不包含在二二八事件被密裁、未經審判直接槍斃的受難者。例如畫家陳澄波、被押至台南圓環處死的湯德章等人，因為是未經受審就罹難的案件，所以未能納入資料庫內。（編輯：黃瑞弘）1090214

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報