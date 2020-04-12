國防院：解釋軍購應避免生硬語言 可導入企業思維

（中央社記者游凱翔台北12日電）台灣對美採購M1A2T戰車及F-16V戰機等主戰裝備，國防安全研究院表示，歐美等國與民眾溝通的文件都避免生硬技術語言，例如將軍事的「高低配」，配合企管「產品組合」等概念進行說明。

台灣將向美國採購108輛M1A2T戰車及66架F-16V（Block70）戰機。

國防安全研究院發布最新一期「國防安全研究週報」，學者蘇紫雲指出，購案不僅有助主戰裝備適度更新，也是台、美軍事合作的提升，但卻被部分人士指為「無效投資」，可說失之偏頗。

蘇紫雲分析其中的原因，並指出，歐美民主國家針對軍購案，與民眾溝通的文件指導中都明確避免生硬的工程、技術語言，以同理心及熱情與民眾進行意見交換與溝通。

他舉例，例如在兵力、裝備高低配（high-low mixed）、各式準則技令軍事用語外，也可適度導入企業思維與溝通方式， 以獲得更多正面支持，如「高低配」可藉「產品組合」（product assortment）等企業管理概念對外說明。

由於當初台灣宣布對美採購M1A2T戰車時，有輿論指出台灣道路並不適合M1A2T戰車行駛。蘇紫雲指出，當時軍方可以藉由M1A2T的「接地壓力」（ground pressure）小於一般轎車的類比方式， 讓民眾更容易了解其越野能力不受重量影響，以增強對民眾溝通效益。

另外，這份週報中也提到台灣「不對稱戰」的兵力投資評估。

蘇紫雲指出，台灣無論是「防衛固守、重層嚇阻」戰略或「總體防衛」 構想，基本精神就是防衛戰力的最佳化，而非偏重正規兵力（或稱基本兵力）、非正規兵力（或稱不對稱兵力）。

他表示，由於台灣屬戰略守勢，戰略名稱雖有所不同，但基本架構則接近「韌性防禦」（elastic defense）的特色，也就是利用各種兵火力構成防衛空間，以彌補地理空間不足，並逐次遲滯、消滅入侵的敵軍，可說是 「濱海決勝、灘岸殲敵」的真正意涵。

他舉例，美國「國家利益」（The National Interest）雜誌3月26日登載「B-52 轟炸機能否於台海布雷阻止中國入侵」一文，並引用美國空軍兵器學校圖片顯示，B-52H滿載空投水雷（成本較低）進行測試，此一訊息頗具意義，由於美軍在戰史上有多次空投布雷作戰的成功戰例，因此也涉及美軍執行「不對稱戰」的概念。（編輯：趙蔚蘭）1090412