疫情衝擊經濟 馬英九籲參考美日發放現金紓困

（中央社記者劉冠廷台北13日電）前總統馬英九今天表示，武漢肺炎對經濟造成極大衝擊，許多商家生意一落千丈；他呼籲政府可參考美、英、日、韓等國的作法，直接發放現金，讓民眾可以支應生活開銷。

馬英九今天上午透過臉書表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）對經濟造成極大衝擊，許多商家生意一落千丈，老闆員工同時面臨失業。最近他聽到太多民眾生活陷入困境的苦況，讓他想起12年前，決定發放消費券時，他內心的憂慮和對策。

馬英九說，這次疫情肆虐，許多專家預估，對經濟的傷害不但超過2008年金融海嘯，後續效應更直追1930年代的經濟大蕭條。與2008年不同的是，這次因為擔心病毒無孔不入，民眾不敢出門消費，以免群聚感染。因此，政府目前規劃在疫情緩和後推出的「振興抵用券」與「酷碰券」等，恐怕緩不濟急，也未必適用這次情況。

馬英九指出，呼籲政府，可參考目前美國、英國、日本、加拿大、韓國、澳洲、泰國、新加坡、香港、澳門、及以色列等國家或地區的作法，直接發放現金，讓民眾可以支應生活開銷。疫情警報遲遲未除，越來越多企業放無薪假，商家一間一間暫停營業甚至倒閉，越來越多民眾失業。政府若能發現金紓困，除了解決民眾燃眉之急，更可讓人民安心、社會放心，相信政府必能帶領大家度過難關。

馬英九也說，2009年發放消費券時，時任民進黨主席的總統蔡英文就曾主張，政府應該直接發現金給民眾，才能快速有效紓困。這次疫情，更切合蔡總統當年的想法，幫助民眾度過一時的難關。目前國民黨立法院黨團已推出設有「排富機制」的現金紓困辦法，主張至少編列新台幣1000億元預算專款專用，直接發放現金補助受衝擊民眾。

最後，馬英九表示，這次武漢肺炎，不僅帶來健康威脅，也讓許多家庭經濟陷入困境，付不出房租，奶粉錢沒有著落。政府過去數月來積極防疫，民眾有目共睹，若能在紓困方面超前部署，直接挹注現金給民眾，相信更能獲得全民的掌聲。（編輯：黃國倫）1090413