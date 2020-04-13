駐邁阿密辦事處駁譚德塞指控 籲邀台灣參與世衛

（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）駐邁阿密辦事處投書媒體，駁斥世衛組織秘書長譚德塞日前對台灣的指控，呼籲他向台灣道歉，並儘速邀請台灣完整參與對抗武漢肺炎疫情的會議，邀請台灣出席世界衛生大會。

邁阿密經文處處長錢冠州在「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）的投書表示，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前針對台灣發表的言論不僅不正確也毫無根據，事實是台灣政府嚴厲譴責各種形式的歧視。

錢冠州指出，台灣是民主、多元文化國家，且由於政治打壓，長期被包括世衛組織在內的主要國際組織排除在外，台灣比其他國家更能體會遭到孤立與歧視的感受。儘管遭受國際孤立，台灣卻從未停止對國際社會提供協助。

投書指出，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，台灣防疫有成，不僅保障台灣民眾健康，受到世界各國讚揚，也與其他國家分享防疫成功經驗，向有需要的國家捐贈醫療用品，協助全球對抗武漢肺炎。譚德塞對台灣毫無根據的指控無助國際防疫作戰，也抹煞台灣對抗武漢肺炎所付出的辛勞。

錢冠州最後呼籲譚德塞回歸中立與專業，停止對台灣的不實指控，並儘速邀請台灣完整參與對抗武漢肺炎疫情的所有會議與機制，並恢復邀請台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）。（編輯：陳惠珍）1090413