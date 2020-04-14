華航改名聲音再現 陳椒華：中職也被誤會成中國

中華職棒12日在桃園的比賽延賽，洲際棒球場的中信兄弟與統一獅比賽照常進行，成為中職本季也是全世界職棒首場賽事，賽前演唱中華民國國歌，外野大螢幕亮出國旗。中央社記者張新偉攝 109年4月12日

（中央社記者王承中台北14日電）民間發起華航改名連署，時代力量立委陳椒華今天表示，中華職棒也被誤會成是中國在打職棒。行政院長蘇貞昌表示，台灣很多名稱確實常跟中國混淆，如何讓世界看到台灣不是中國，非常有必要。

華航因英文名稱China Airlines易被誤以為是中國的航空公司，民間發起連署，希望改為Taiwan Airlines。交通部長林佳龍昨天表示，交通部持開放態度，尊重華航公司治理，同時聽社會的聲音。

蘇貞昌今天上午列席立法院施政總質詢，時代力量立委陳椒華在質詢時指出，目前台灣的口罩有支援他國，但是用華航運送，希望不要讓國外誤會台灣的口罩變中國口罩。

陳椒華說，目前全世界大概只有台灣在打職棒，但台灣的職棒運動叫中華職棒，也被誤會成中國還在打職棒。陳椒華詢問蘇貞昌，中華職棒這類名稱是否該改名。

蘇貞昌表示，目前台灣有很多名稱，因為歷史的緣故，確實在世界運作上，常跟中國混淆，「委員所舉的例子就是很明顯的例子」。尤其這次疫情，世界都肯定台灣防疫做得最好，怎麼樣讓全世界看到「台灣不是中國、台灣跟中國不一樣」，這是非常有必要的。（編輯：謝佳珍）1090414