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首頁 / 政治

富比世讚防疫明快 總統：關鍵是國人團結一心

最新更新：2020/04/14 13:42
美國雜誌富比世刊文讚台灣防疫有效，總統蔡英文認為，關鍵在全體國人的團結一心，台灣的防疫才會有這樣的好成績。（中央社檔案照片）
美國雜誌富比世刊文讚台灣防疫有效，總統蔡英文認為，關鍵在全體國人的團結一心，台灣的防疫才會有這樣的好成績。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北14日電）美國雜誌富比世刊文讚總統蔡英文所在的台灣，在疫情初期很快採取行動因應。總統府發言人張惇涵今天表示，總統認為關鍵在於國人團結一心；國際媒體對女性領導的肯定，這也是台灣所堅持的性別平權進步價值的體現，台灣會持續往這條道路前進。

武漢肺炎蔓延全球，富比世刊登一篇文章指出，全球抗疫表現最佳的國家都有一個共同點，就是女性領導人，文章將總統蔡英文與德國總理梅克爾等人並列。

總統府發言人張惇涵中午受訪表示，總統蔡英文認為，關鍵在全體國人的團結一心，台灣的防疫才會有這樣的好成績，也讓世界看到台灣人的努力與傑出。

他說，總統認為，台灣防疫表現與國際支援廣受肯定，這也是政府上下一致將士用命，與全體國民共同努力所締造的成果，台灣也會繼續向世界展現國家實力與貢獻的熱誠；而國際媒體對女性領導的肯定，這也是台灣所堅持的性別平權進步價值的體現，台灣會持續往這條道路前進。（編輯：謝佳珍）1090414

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