敦睦艦隊3確診 蔡適應要求國防部20日說明

（中央社記者陳韻聿台北18日電）海軍參謀長敖以智15日在立法院國防委員會回應立委蔡適應詢問時曾說，敦睦艦上官兵健康無狀況。不過，今天中央流行疫情指揮中心公布有3官兵確診，對此蔡適應已要求國防部20日向他口頭和書面報告。

中央流行疫情指揮中心下午宣布，國內新增3例（案396、397、398）武漢肺炎（COVID-19）病例，都是海軍敦睦艦隊官兵，是國內首次有官兵確診。

疫情指揮中心指出，案396於4月12日出現頭痛、嗅覺異常情形，4月15日下船後返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報；案397於4月初開始出現上呼吸道腫痛、頭痛、流鼻水、咳嗽、嗅覺異常等症狀，返家後於4月17日就醫並採檢通報；案398於4月13日開始有嗅味覺異常，4月17日自行前往醫院急診就醫後採檢通報，3人今天確診。

3人於2月21日登艦，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日停靠左營軍港後隔離6天，15日下船。

民進黨立法委員蔡適應15日曾在國防委員會詢問敖以智，艦上官兵身體狀況是否有問題，當時敖以智答覆，「都沒有」。敖以智進一步說，14日已檢疫，且相關數據符合疾病管制署所訂30天內人員沒有任何狀況即可下船的規定。

蔡適應晚間告訴中央社記者，敖以智稍早曾致電，說明他當時並沒有欺騙委員的意圖。

根據蔡適應轉述，敖以智說明，艦指部當時回報他，艦上官兵「都沒有狀況」，所有官兵下船前的體溫量測結果都未超過攝氏37.5度。

蔡適應說，他當時在委員會提問並非事前掌握相關情資，而是敦睦艦隊航程時間長，可合理懷疑有群聚感染風險，他單純只想釐清狀況。

不過，他說，艦隊染疫仍顯示部隊管理有待改善。據他了解，確診官兵為12人一間寢室，就算如國防部所說，今天的確診個案中僅有一人曾在艦上求醫，其他兩人身體不舒服雖未求醫，難道室長和同寢人員都沒有警覺，為何醫官未做相關通報。他已要求國防部20日向他書面和口頭報告艦隊相關情況。（編輯：謝佳珍）1090418