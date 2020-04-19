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敦睦艦隊3人確診 江啟臣：國防部心態過於鬆散

最新更新：2020/04/19 12:44
國民黨主席江啟臣19日表示，國軍確診武漢肺炎是國安問題，美國、法國的例子殷鑑不遠，顯示國防部心態過於鬆散。（中央社檔案照片）
國民黨主席江啟臣19日表示，國軍確診武漢肺炎是國安問題，美國、法國的例子殷鑑不遠，顯示國防部心態過於鬆散。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷台北19日電）海軍敦睦艦隊出現3例武漢肺炎感染事件，國民黨主席江啟臣今天說，國軍染疫是國安問題，美國、法國的例子殷鑑不遠，顯示國防部心態過於鬆散；也顯示國防部內部管理出現問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日在記者會宣布，新增3例（案396、397、398）武漢肺炎確診。確診3人都是海軍敦睦艦隊成員，於2月21日登艦，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日停靠左營軍港後隔離6天，15日下船。

身為立法院外交及國防委員會立委的江啟臣今天表示，國軍染疫是國安問題，美國、法國的例子殷鑑不遠，顯示國防部心態過於鬆散。如果因為軍隊管理缺失，成為疫情破口，甚至造成社區傳播，恐怕會重傷國軍形象。

江啟臣說，這次的案例都在4月初已經出現症狀，在疫情當下艦隊官兵卻毫無警覺，結束隔離管制後甚至仍回到社區，自行就醫，其中是否有隱匿或是刻意知情不報，也是海軍應該說明清楚的，尤其海軍參謀長上週才在立院答詢，對於軍官健康掛保證，卻立刻破功，顯示國防部內部管理出現問題。

江啟臣指出，帛琉沒有檢驗能力，零確診不代表無疫情，國防部仍選擇停靠，疫調不確實，評估未週全的責任，應該進行內部檢討。海軍也應該全面思考目前遠訓計畫，調整為防疫優先的的考量。

江啟臣說，從鑽石公主號，到美國羅斯福航母的事件，軍方就應該要知道船上染疫的可能性及影響力，但是從結果來看，軍方的超前部署不僅令人質疑，甚至還後知後覺。對此，國防部應立即向中央流行疫情指揮中心提供所有資訊，並且充分配合防疫中心，讓病毒擴散的可能降到最低。（編輯：蘇志宗）1090419

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