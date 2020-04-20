外交部：台灣今年參與WHA可能性不高 會努力到最後

外交部國際組織司司長陳龍錦20日在立法院外交及國防委員會答詢指出，台灣這次受邀參與世界衛生大會（WHA）的可能性不高，但外交部會繼續努力到最後一刻。中央社記者施宗暉攝 109年4月20日

（中央社記者葉素萍台北20日電）外交部國際組織司司長陳龍錦今天在立法院外交及國防委員會答詢指出，台灣這次受邀參與世界衛生大會（WHA）的可能性不高，但外交部會繼續努力到最後一刻。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部報告「我國運用NGO推動國際合作之作法」並備質詢。

中國國民黨立委溫玉霞質詢，世界衛生大會尚未公布是否如期舉行，台灣是否有機會參加這次的世界衛生大會，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指外交部放任網軍攻擊他，譚德塞會不會發邀請函給台灣？

外交部次長徐斯儉強調，外交部絕對沒有放任或唆使任何人做譚德塞所說的事。

外交部國際組織司司長陳龍錦說，今年台灣應邀參與WHA的難度仍高，今年的WHA因為疫情，很可能改成視訊會議，「我們會繼續爭取」。

陳龍錦稍後答詢民進黨立委趙天麟時指出，台灣這次受邀參與WHA的可能性「坦白說不高」，外交部綜合研判認為「機率很小」，但會繼續努力到最後一刻，幕後國際友人也一直很積極幫台灣接洽。

趙天麟追問，以前台灣都由友邦提相關提案，這次有無可能由美國提案台灣要參加WHA。陳龍錦說，作法有很多，一直就各種可能性與友邦、理念相近國家，也包括美國在內，做很深入討論。

國民黨立委江啟臣則說，每一年外交部都講努力到最後一刻，為何外部支持台灣的聲音大、力道強，台灣也做了很多口罩外交，但世衛大會開會，台灣參與的機會還是不大？他希望外交的努力，化為國人期待的成果。

徐斯儉說，支持的聲音愈來愈大，這是一個累積的過程，外交部一直在努力，不會放棄。

另外，陳龍錦稍後答詢民進黨立委王定宇質詢指出，世衛上週才跟各國駐日內瓦代表簡報，目前朝5月18日召開視訊會議的方式，而且議程非常精簡，但是各界關切的COVID-19會是重點。

世界衛生大會每年5月在日內瓦舉行，今年原訂5月17至21日，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）蔓延全球，除了嚴重影響國際交通，所在地的瑞士也採取嚴格防疫措施，各界預期要把近200個會員國及眾多相關國際組織代表召集到日內瓦開會的機率相當低。（編輯：林孟汝）1090420