外交部：台灣協助防疫 拉美友邦疫情相對和緩

（中央社記者陳韻聿台北21日電）武漢肺炎蔓延全球。外交部今天說，台灣持續協助拉美加勒比海地區友邦防疫抗疫，友邦疫情或許也因此相對和緩；非邦交國也曾提出經驗交流和物資援助需求，但台灣原則上以邦交國優先。

外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大㵢今天在外交部例行記者會中表示，拉美加勒比海地區的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情較晚爆發，但發展迅速。

台灣與該地區9個邦交國在疫情發展初期即透過約6個醫療計畫，為當地醫療人員宣導講習、分享防疫經驗。目前多數邦交國疫情相對不嚴峻，這或許與參考台灣經驗有關。

俞大㵢說明，外交部協調國際合作發展基金會與台灣多家醫院，包括國泰綜合醫院、台北榮民總醫院、亞東紀念醫院、奇美醫院、台北馬偕紀念醫院，以及台大醫院等，透過視訊會議，分享台灣因應疫情的實務經驗。

此外，台灣也與中美洲統合體（SICA）秘書處合作，與其8個正式會員國分享台灣防疫抗疫經驗，與會官員超過80位；這8個會員國中，包括4個非中華民國（台灣）邦交國。

至於物資援助方面，俞大㵢指出，目前對友邦的物資援助以駐館撥資金就近向當地經銷商採購，以及自台灣出口等方式辦理。

其中，就近採購的部分包括口罩、防護衣、呼吸器、檢測試劑等；自台灣出口的部分則包括日前援贈的台灣製口罩及熱像體溫顯示儀。

俞大㵢回覆媒體記者提問時說，與SICA及邦交國的防疫抗疫相關視訊會議，外交部將依對方所提需求協調辦理；15日與SICA合作舉行、有8國超過80位官員出席的視訊會議，即是由SICA提出需求。

此外，俞大㵢說，台灣運用現有資源資金和合作架構，在雙方同意的情況下，協助瓜地馬拉整建4座方艙醫院，並提供Ｘ光機等設備和儀器。

台灣也運用與SICA秘書處針對4個邦交國的區域合作計畫，轉移現有資源資金，用以採購防疫抗疫所需儀器和藥品等。

台灣日前宣布在第二波防疫援外行動架構下，將提供拉美加勒比海地區9個邦交國及友好國家共105萬片口罩，其中包括貝里斯、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁。俞大㵢今天說，所有援贈口罩都已啟運。（編輯：郭無患）1090421