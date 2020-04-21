部分國考5月登場 考選部提醒考生全程戴口罩

（中央社記者余祥台北21日電）武漢肺炎疫情持續延燒，部分國考將在5月舉行，考選部今天提醒，居家隔離或檢疫者不得應考，考生除要全程配戴口罩之外，也需要攜帶考試通知書、健康關懷表。

考選部下午針對5月將舉辦的專技導遊、領隊考試與公務人員關務、身障特考及國軍上校以上軍官轉任考試，舉行武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施線上記者會。

考選部常務次長曾慧敏指出，應考導遊和領隊考試者約有3萬多人，公務員及身障特考則是9000多人，希望應考人考前都能做好健康管理，在考試期間遵守規則，讓考試順利進行。

曾慧敏說明防疫措施，在身分辨識方面，應考者要自行列印考試通知書入場，並且自備口罩全程配戴，選務人員也會為應考者測量體溫、手部消毒，原則上禁止陪考，但行動不便或有重大事由可以事先申請，陪考以一人為限。

曾慧敏說，居家隔離或居家檢疫等限制外出者不得應考，此外，為了掌握進入試場者的健康狀況，應考人和陪考人都要攜帶健康關懷表。

在試場方面，曾慧敏說，此次有拉大考生距離和調降試場人數，高中職教室上限為30人，國中教室則以25人為限，另也準備2間備用試場，讓自主健康管理者或當天身體不適者應考，考場將全面消毒，動線分流。

在防疫物資方面，曾慧敏說，目前已向指揮中心申請到5至6月份的口罩，約有1萬5000多個，另也自購額溫槍、乾洗手、酒精等。

至於若有考生忘記攜帶口罩怎麼辦，曾慧敏說，原則上不會提供口罩，希望考生自備。

原本3月7日至8日舉辦專技導遊、領隊考試延期至5月9至10日舉行，而原4月25至26日舉行公務人員關務、身障特考及國軍上校以上軍官轉任考試延至5月30至31日舉行。（編輯：林興盟）1090421