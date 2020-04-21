勞工辦紓困貸款 公股行庫免收信用查詢費

（中央社記者葉素萍、顧荃台北21日電）為協助受武漢肺炎疫情衝擊的勞工，政府推出勞工紓困貸款，每人最高可貸新台幣10萬元。台灣銀行董事長呂桔誠今天宣布，公股行庫與聯徵中心、台灣票據交換所達成協議，免除民眾申辦貸款時新台幣300元的信用查詢費。

勞動部日前宣布，為協助受武漢肺炎衝擊勞工，開辦每人最高10萬元紓困貸款，共計50萬個名額，最快從27日起受理申請。申請資格放寬認定，有工作事實者即可申請。

龔明鑫、中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、公營行庫代表今天一起舉行記者會。

台銀董事長、銀行公會理事長呂桔誠在記者會宣布，今天已跟聯徵中心、票交所和所有公股銀行達成協議，對於勞工紓困貸款的信用查詢費，全部免除，由聯徵中心、票交所、銀行吸收，金額不多、300元，但是對於只借10萬塊的勞工而言，卻是不小的支出。

另外，政府推出多項紓困、振興貸款，但仍有民眾反映申辦遭遇阻礙。

顧立雄說，將提出加速辦理紓困振興貸款的獎勵方案，提供銀行積極核貸誘因。

顧立雄表示，目前各銀行要繳存款理賠準備金的保費一年差不多100億元，金管會與中央存保商議，決定從中提撥1.8億元並訂定獎勵標準，提供給承作紓困貸款績效優異的銀行，做為保費折抵優惠，獲獎銀行可以少繳保費。

顧立雄說，獎勵方案分兩階段，一階段是3月1日到6月30日為止做一個評比，另外，再到9月30日整期做個評比；分成金額組、效率組和件數組競賽，前三名可獲得保費折抵優惠。（編輯：蘇龍麒）1090421