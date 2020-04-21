總統是否為敦睦艦隊風波道歉 馬英九：可看先例

國民黨革命實踐研究院長羅智強（左）21日晚間在台北主持直播節目「未來沙龍」，邀請前總統馬英九（中）與國民黨主席江啟臣（右）與會，談武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）之後台灣的未來。中央社記者裴禛攝 109年4月21日

（中央社記者余祥台北21日電）海軍敦睦艦隊27名成員確診武漢肺炎，造成防疫破口，引發外界質疑。前總統馬英九今天表示，總統蔡英文身為三軍統帥要負概括責任，是否該道歉可以看先例，「2013年發生洪仲丘事件，我是有道歉的。」

敦睦艦隊確診風波延燒，國防部今天發布臨時採訪通知，將於晚上8時30分召開記者會，不排除將公布懲處名單。

馬英九與國民黨主席江啟臣晚間出席國民黨革命實踐研究院未來沙龍首場直播會，在會前接受媒體聯訪。

馬英九表示，總統身為三軍統帥要負概括責任，不是具體責任。不知道內情的人只是覺得很意外，漢光演習可以不辦、總統就職也辦的很簡化，為什麼敦睦艦隊一定要出去，而且時間很短，只去一個國家，許多問題要等國防部說明，對社會交代。

至於究責層級，馬英九認為，要看情節，目前知道的還不是很多，只是過去幾個月，對疫情嚴格掌控，但國軍出海很多細節看起來很鬆懈，應該要好好檢討。

媒體詢問，是否認為總統蔡英文應該道歉，馬英九說，可以看以前先例，由總統自己評估，「2013年洪仲丘事件，我是有道歉的。」

馬英九也再次表達支持紓困發現金的立場，他說，全世界在紓困國家都是發現金，敝國是唯一發酷碰券的，民眾並不歡迎，因為大家都很困苦，需要現款，光靠折扣券無法達到目的。

他說，看起來經濟部吃了秤砣鐵了心，好像非做不可，站在在野黨立場，希望紓困做的好，讓民眾度過難關，而不是政治表演，若酷碰券效果不好的話，還是可以發現金。

馬英九說，2009年執政時發放消費券，情況跟這一次不一樣，這次是紓困，是要救急不是救窮，很多消費場所不鼓勵大家去，紓困比較合適，不過，消費券不是不能發，還是可以發。（編輯：張良知）1090421

前總統馬英九（左）與國民黨主席江啟臣（右）21日晚間出席國民黨革命實踐研究院直播節目「未來沙龍」，探討在武漢肺炎疫情之後，台灣未來的發展走向。中央社記者裴禛攝 109年4月21日

國民黨革命實踐研究院長羅智強（後左起）21日晚間邀集前總統馬英九與國民黨主席江啟臣出席直播節目「未來沙龍」，談疫情過後的台灣未來，現場也邀請青年代表與會交流。中央社記者裴禛攝 109年4月21日