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立委憂台灣巴拉圭關係生變 外交部：資訊不符事實

最新更新：2020/04/22 18:28

（中央社記者陳韻聿台北22日電）國民黨立委吳斯懷今天質疑，中國援贈台灣的南美友邦巴拉圭逾4萬公斤防疫物資，而駐巴大使周麟近日被召回台，台巴關係是否生變。外交部傍晚表示，以上資訊不符事實，周麟也未回台。

媒體報導，吳斯懷今天在立法院外交及國防委員會「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」專案會議期間質詢外交部次長徐斯儉，台灣3月底援贈巴拉圭逾10萬片（就地採購的）口罩，卻遭巴國議員譏能力不如中國，而中方所援贈逾4萬公斤防疫物資近日運抵巴國，徐斯儉是否知情；此外，周麟20日被召回台，台巴邦交是否生變。徐斯儉答詢時未全面證實前述資訊。

外交部發言人歐江安傍晚指出，為協助巴拉圭因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台灣目前已捐贈口罩128萬枚（含就地採購與台灣製），以及台製熱像儀等防疫物資。台灣將在兼顧國內防疫產能前提下，依據巴方需求繼續提供協助。對於台灣方面的援助，巴國政府及民眾已透過不同管道表達感謝。

歐江安強調，「中國援贈巴拉圭4萬公斤防疫物資」，相關報導內容不符事實。巴拉圭政府已公開說明，此批物資為巴國經銷商聯合向中國採購，其中一部分將轉售巴國衛生部，供各級醫療機構及衛生人員使用，並非如媒體所報導為中方無償援贈。

至於周麟「被召回國」，歐江安強調，周麟即將「卸任返國」，屬外交部人員正常輪調作業，並非被召回。

台灣協助巴拉圭防疫近日屢獲美方肯定，包括針對台灣在第一波防疫援外行動框架下所援贈28萬片口罩17日運抵巴拉圭一事，美國駐巴拉圭大使麥克蘭尼（Lee McClenny）當天即推文表示，美方歡迎台灣與巴拉圭的邦誼持續堅定、強健，而美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）20日則轉貼麥克蘭尼推文，並指出台灣持續透過捐助口罩、醫療物資等方式，支持在西半球的夥伴。

柯札克還寫道：「謝謝你（台灣）協助保護巴拉圭免受2019冠狀病毒疾病影響。」（編輯：蘇龍麒）1090422

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