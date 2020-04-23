賴清德：台灣離封城尚有很遠距離

（中央社記者葉素萍台北23日電）準副總統賴清德說，這幾天，發生敦睦艦隊事件，部分地方政府又進行封城演練，許多民眾疑問「台灣現在需要封城嗎？」但他認為誠如衛福部長陳時中所言，其實台灣離封城尚有很遠的距離。

賴清德昨天深夜透過臉書貼文指出，封城時間點落於社區感染激增，導致醫療體系無法負荷之虞，才有必要進行，台灣防疫制度嚴謹，現階段確診病例少，而且多為境外移入，也無社區感染。

他說，各縣市大小醫療院所已是成熟的防疫醫療網絡，分別負擔426例確診人次（其中236人解除隔離），仍在可控制範圍內，若有緊急狀況，還可擴大採取「病人分類、疾病分級和就醫分流」等措施，提高醫療服務防疫量能，「因此，若問現在需不需要封城？誠如陳時中部長所言，其實台灣離封城尚有很遠的距離。」

賴清德表示，自從武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發以來，在大家的努力下，台灣防疫成果備受國際肯定，台灣歷經境外移入、清明連假等幾波挑戰，更迎接三次零病例的喜悅。

他說，雖然發生敦睦艦隊事件，相關防疫措施已積極啟動，各縣市政府也依規範進行消毒，因此，請大家不要驚慌，只要嚴守及配合中央疫情指揮中心的規範，全國上下繼續努力，一定能守得住成果。（編輯：黃國倫）1090423