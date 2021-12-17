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遭范雲提告性騷擾判賠8萬 陳雪生：上訴到底

2021/12/17 18:20（12/17 18:29 更新）
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立法院去年7月臨時會審查監察院人事案時引爆推擠衝突，民進黨立委范雲對國民黨立委陳雪生（圖）提告性騷擾民事賠償。（中央社檔案照片）
立法院去年7月臨時會審查監察院人事案時引爆推擠衝突，民進黨立委范雲對國民黨立委陳雪生（圖）提告性騷擾民事賠償。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇、范正祥台北17日電）立法院去年7月臨時會審查監察院人事案時引爆推擠衝突，民進黨立委范雲對國民黨立委陳雪生提告性騷擾民事賠償；范雲今天說，法院判陳雪生要賠新台幣8萬元，她將全數捐給婦女救援基金會。

對此，陳雪生喊冤，表示自己沒有性騷擾意圖，也說當時是在進行議事攻防，他的雙手也像老鷹一樣，懸空在上面，沒有碰到她，自己會「上訴到底」。

范雲今天在臉書發文指出，她提告陳雪生性騷擾民事賠償，法庭宣判了。謝謝法官依據事實所下的公正裁定，要陳雪生賠償8萬元，而這筆錢將全數捐給婦女救援基金會，協助更多性騷擾被害人。

范雲提到，作為立委，同時又是熟悉性別平等法律的婦女運動工作者，面對如此明確的性騷擾事件，要依法尋求性騷擾的正義，還得經歷這麼多的煎熬。可以想見，其他沒有資源、不了解法律的性騷擾被害人，要忍受多少身心的痛苦。

范雲說，後續她會繼續和被害人站在一起，推動反性騷擾、反性別暴力的運動，也希望整個社會能夠一起向性別暴力說不。

陳雪生今天下午回應中央社記者詢問時說，「我覺得沒罪」。他指出，去年7月在立法院議場，大家搶占主席台，朝野立委彼此推擠，進行議事攻防，沒想到自己竟被講成性騷擾。

陳雪生表示，之前已為爭取清白努力說明，對於今天判決結果，他會「上訴到底」。（編輯：蘇志宗）1101217

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