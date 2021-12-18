重啟核四公投未過 廢核平台：持續監督能源轉型

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（中央社記者張雄風台北18日電）重啟核四公投未過，全國廢核行動平台今天晚間表示，這次公投終於還給貢寮人一個公道；未來會持續監督能源轉型，期待政府能花時間去溝通，讓社會共識提高。

重啟核四公投未過，全國廢核行動平台晚間舉辦「第17案公投後記者會」。綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣今天表示，這次公投應該還給貢寮人歷史公道，他們真的已經辛苦太久、三代同堂反核，在2021年末終於告一段落，希望社會能看到、肯定他們的付出。

崔愫欣指出，福島事件之前，貢寮是弱勢的，但福島之後證明鄉親的反對是有遠見的；2018年以核養綠票數也是約400萬人，與這次相近，代表很多人默默支持，這30多年來不是白走。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，這次公投全國約53%不同意，但在貢寮就有75%不同意，遠超過全國平均；核四重啟公投中，有太多能源、相關謠言，如核能就是綠能、甚至有台積電要買核能等，期待好的溝通是在正確的資訊上。

蔡中岳強調，能源還有很多要討論，如電力需求不能無止盡成長，環團仍會提出監督批判，不讓這次結果變成政黨的大勝利；感謝所有投下不同意票的人，一起監督政府，也感謝所有的前輩，反核的心一直都綁在一起。

媽媽監督核電聯盟秘書長楊順美表示，感謝投下不同意票的公民共同努力，也請投下同意票的人理解貢寮人的心聲，核電真的不是能源問題的解方，希望這次結果，可以停止、終結所有紛爭，讓能源轉型往前走。

楊順美進一步提到，高階核廢還沒有解決方法，要全民共同討論，這是全台的共業；要制定管理辦法，才有機會尋址、做最後處置，晚一天就多一分危險。

台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍表示，公投之後，希望大眾對再生能源轉型更有信心，能夠補足愈多再生能源，能減少的空污、燃煤就會愈多；不管民間、政府要更花時間去溝通，讓社會共識提高；希望真的是最後一次核四議題，過去已經耗費太多社會資源。

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綠色和平晚間也發布新聞稿，感謝台灣民眾在艱苦反核路上的堅持，讓台灣成為全球永續能源發展的其中一個案例；並促請各部會立即重新規劃核四的土地利用，還當地居民一個正義永續的未來。

綠色和平表示，政府需要盡快加強其他的政策，以解決台灣面對的缺電問題，包括投資節電技術、制定有效碳定價機制等，都是公投以後必須盡快落實的能源及減碳政策。（編輯：張芷瑄）1101218