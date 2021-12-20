友台前聯邦參議員艾薩克森辭世 國民黨：哀慟不捨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北20日電）前美國聯邦參議員艾薩克森今天辭世，國民黨表示，深切哀慟，也盼其家屬節哀順變。誠摯感謝艾薩克森長時間以來對台灣的支持與友好，也不捨艾薩克森的離世，會繼續努力維護與深化台美關係健康發展的志業。

喬治亞州共和黨籍前聯邦參議員艾薩克森（Johnny Isakson）今天辭世，享壽76歲。他最初由地方州議會起步而當選參議員，從政風格平易近人，又能掌握議事效率並以凝聚共識的幕後推手而享譽政壇。

國民黨今天透過新聞稿表示深切哀慟，也盼其家屬節哀順變。國民黨指出，艾薩克森從政風格溫和堅定、不卑不亢，在美國兩黨間常扮演調和鼎鼐的角色，待人處事平易近人，充分溝通協調增進議事效率。

國民黨表示，國民黨誠摯感謝艾薩克森長時間以來對台灣的支持與友好，也不捨艾薩克森的離世，會繼續努力維護與深化台美關係健康發展的志業。

國民黨指出，艾薩克森曾是參議院台灣連線成員之一，長期友台。2019年時逢台灣關係法40週年，美國國會兩黨聯名致函美國總統川普，建請指派閣員層級的官員來台慶賀，艾薩克森也是聯名簽署信函的其中一位成員。

國民黨表示，國政基金會國安組召集人林郁方於2009年立委任內也曾率台美國會聯誼會訪問團赴美，會見當時身任參議院外交委員會成員的艾薩克森。（編輯：黃國倫）1101220