2024巴黎奧運台灣正名公投 中選會將辦聽證釐清爭點

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（中央社記者陳俊華台北23日電）中選會今天表示，由黃梓豪領銜提出，以「台灣」為全名申請參加所有國際運動賽事、巴黎奧運公投案，經委員會審議後，認為有舉行聽證必要，以釐清相關爭點。

中央選舉委員會透過新聞稿指出，今天委員會議中審議黃梓豪領銜提出的「你是否同意以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運？」全國性公民投票提案。

中選會說，依公民投票法第10條第3項規定，主管機關在收到公投提案或補正提案後，應在60日內完成審核。

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中選會表示，經審核後，如果有提案非規定的全國性公民投票適用事項、提案內容不能瞭解其提案真意等情形者，應敘明理由，通知提案人之領銜人在30日內補正，並以一次為限；屆期未補正或經補正仍不符規定者，予以駁回。

中選會說，公投法也規定，「主管機關依前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正。」（編輯：林淑媛）1101223