執行導盲犬制度推無障礙空間 賴清德：責無旁貸

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（中央社記者溫貴香台北23日電）副總統賴清德今天表示，政府責無旁貸要打造視障朋友使用的無障礙空間，讓導盲犬制度能夠執行；有必要的話，政府也要透過修改法律、提出政策及準備預算，讓視障者的權益及導盲犬制度更加完整。

副總統賴清德下午接見社團法人台灣導盲犬協會成員，首先與台灣導盲犬協會成員及導盲犬一起到總統府南苑參觀，副總統隨後致詞時表示，非常歡迎協會的大朋友帶著導盲犬小朋友逛總統府，他也特別感謝協會在他今年2月前往參訪時，對他的熱情接待。

副總統提到，透過2月的參訪，讓他對台灣導盲犬協會有更進一步的了解。協會19年來如一日，希望能在台灣建立及推動導盲犬制度，也在台灣各地宣導導盲犬的重要觀念，更進一步培育本土導盲犬及加以訓練，更重要的是無償提供訓練成功的導盲犬給視障者使用。

副總統說，台灣是一個非常善良、有愛心的社會，相信民眾一定會支持導盲犬制度；當然政府也責無旁貸，要打造視障朋友使用的無障礙空間，不論是交通運輸、公共空間、公共場域，都應該要有很好的環境，讓導盲犬制度能夠執行。

他進一步表示，有必要的話，政府也要透過修改法律、提出政策及準備預算，讓視障者的權益及導盲犬制度更加完整。

副總統提到，台灣導盲犬協會目前正在規畫拓展導盲犬的生活及訓練空間，也希望透過今天的會面，吸引更多社會愛心人士共襄盛舉，讓協會的理想能夠早日實現。

最後，副總統也再次感謝協會全體人員19年來如一日，為推廣導盲犬制度所做的努力及付出。（編輯：林興盟）1101223