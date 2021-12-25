游錫堃：若以院長身分干涉提案 才是違法不中立

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（中央社記者溫貴香台北25日電）針對國民黨立委江啟臣日前批評，立法院長游錫堃接受民進黨團總召柯建銘的破壞憲政提案、放任黨意凌駕民意，應該要下台；游錫堃晚間回應說，他若以院長身分干涉民進黨團總召柯建銘、或民進黨團提案，既違反議事中立、也違法。

民進黨立院黨團日前將攸關新竹縣市合併升格地方制度法（地制法）修正草案逕付二讀，國民黨前主席、立委江啟臣批評，柯建銘根本就是一連串蓄意謀殺台灣民主憲政，接受這樣破壞憲政提案、放任黨意凌駕民意的立法院長游錫堃，應該要下台。

游錫堃今天晚間透過臉書以「若我去干涉柯總召，才是議事不中立」為題回應說，針對立法院組織法的規定，別的委員也許還不夠了解，但該法條的修正通過是在2016年12月7日，在江啟臣立委任內，所以自己對江啟臣的指教特別重視。

游錫堃指出，立法院組織法第3條規定：立法院院長、副院長不得擔任「政黨職務」，應本「公平中立」原則行使職權，維持立法院「秩序」，處理「議事」。此條文修正通過且公布施行後，現在的「立法院長、副院長」職權，已經跟王金平院長時代不同。

游錫堃強調，不分朝野，提案權是每一位立法委員的重要權利，他如果以院長身分去干涉柯總召、或民進黨團提案，「不僅違反議事中立，而且也違法，不是嗎？」

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他指出，議案「逕付二讀」是依據立法院職權行使法第8條規定，地制法修正案如有提案逕付二讀，只要合乎議事程序，任何院會主席就應該依法處理，由院會合議、公決。同理，國民黨團也提案自委員會抽出運彩條例第8條修正案逕付二讀，他也同樣依法處理，讓院會公決。

游錫堃強調，各黨團在立院做適法性的議場攻防，依法主持院會必須「職權中立」的議長、副議長不適合介入，深盼各界洞察；他也希望藉此事件與委員們一起精進職權概念及議事程序，讓國會議事更加完善，符合國人期待。（編輯：林克倫、楊凱翔）1101225