正國會3天421公里鐵馬行 挺林靜儀林昶佐雙林雙贏

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台灣智庫創辦人林佳龍（右5）、民進黨立委陳亭妃（右4）等正國會成員，27日號召組成鐵馬車隊，南北串聯，車隊3天一路往北，共421公里，為「雙林」中二立委補選候選人林靜儀與無黨籍立委林昶佐集氣。中央社記者吳家昇攝 110年12月27日

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（中央社記者葉素萍台北27日電）台灣智庫創辦人林佳龍、民進黨立委陳亭妃等正國會成員，今天號召組成鐵馬車隊，南北串聯，車隊3天一路往北，共421公里，為「雙林」中二立委補選候選人林靜儀與無黨籍立委林昶佐集氣；林佳龍說，補選進入巷戰，投票率是關鍵。

此外，民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧、蔡適應、張宏陸、鄭運鵬、賴瑞隆等人，今天與林昶佐在萬華區西園路與艋舺大道交叉口造勢，向通勤族宣傳不同意罷免。

林昶佐強調，面對這次的罷免行動，已經沒有冷戰的空間，必須正面迎戰，「只要反對罷免，就要出來投不同意票」。

民進黨立委洪申翰、賴品妤與台北市議員林穎孟、苗博雅、林亮君、黃郁芬，以及新北市議員戴瑋姍、高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學等人，在立法院群賢樓前召開記者會，力挺林昶佐。

台中第二選區立委補選、台北市中正萬華立委林昶佐罷免案，明年1月9日將投票。

林佳龍上午率立委陳亭妃、陳歐珀、黃秀芳、台南市議員蔡旺詮、台北市議員陳怡君、林世宗、新北市議員李坤城、賴秋媚、陳啟能、林銘仁、陳科名、新北市前議員許昭興、新北市議員參選人卓冠廷、張銘祐、山田摩衣等人共同出席「台灣正青、鐵馬前行」行前記者會。

陳亭妃等人穿上自行車車衣，並公布騎乘路線，車隊12月31日上午將從屏東大鵬灣出發，行經高雄、台南、嘉義，首日騎至雲林，1月1日經彰化後，上午抵達中二選區與林靜儀合體。1月2日下午抵達台北市萬華，為林昶佐打氣，全程共421公里；除了送達一路收集的加油給林靜儀和林昶佐，更希望「雙林雙贏」。

陳亭妃預計騎滿全程，她說，她知道連續3天的逆風而騎，非常艱難，但希望藉著鐵馬隊「南氣北補」，1月9日贏得台灣的勝利，為穩定台灣的力量，再衝一波。

林佳龍表示，「台灣正青，鐵馬前行，守護國家，民主同騎」活動主軸，是由正國會、民意代表、社會各界共同發起，活動沿途會有非常多黨公職、社會人士加入，正國會青年連線很多要參選2022年九合一議員選舉的年輕人，用這樣的方式結合，是很有創意的活動。

擔任林靜儀競選總部主委的林佳龍並向媒體分析，中二補選投票率是關鍵。

林佳龍說，雖然民調可以參考，在候選人對比上，林靜儀已經勝出一籌，但選舉是動員比賽，現在進入巷戰、全力催票，將安排所有有聲量的人，到路口、市場、所有有人的地方，做林靜儀化身，他相信，會結合全民力量，一起打贏中二補選，他對選情審慎樂觀，要把票催出來。（編輯：郭無患）1101227