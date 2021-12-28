空官副校長：勇鷹高教機種子教官按部就班換訓中

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（中央社記者游凱翔台北28日電）勇鷹高級教練機陸續交機，今天晉任少將的空軍官校副校長謝慶源表示，目前有6名種子教官進行各20架次的基礎換訓，完訓後組成教官團，開始為期3到6個月不等的擴訓，「慢慢紮根，不能求快」。

「民國111年上半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」上午在國防部舉行，此次共有23人晉任（4人晉任中將、19人晉任少將），明年1月1日生效。

這次晉任中將人員包括廖建興、陳建義、許金騰、盧建中等4人；晉任少將人員分別為譚勇、梁永坤、張為朝、盧士承、王修治、賀志豪、郭昆明、吳國良、巫建輝、林鶴欽、李永康、吳天任、高志雄、原聖華、吳杏先、潘東櫸、謝慶源、金登富、鄭文賢等19人。

晉任少將的空軍官校副校長謝慶源談到勇鷹高教機培訓期程指出，目前漢翔已交機2架，共有6名種子教官要各飛20架次進行基礎換訓，換訓完畢後組成教官團開始擴訓，擴訓時間3至6個月不等，待後續交機數量增加，訓量才會擴大，回顧當時空軍換裝三型主力戰機時也是一樣，「慢慢紮根，不能求快」。

晉任中將的花防部指揮官陳建義中將受訪指出，身為作戰區指揮官，當務之急就是落實三軍聯戰機制，唯有整合三軍戰力，才能確保作戰區防衛，並妥善運用三軍情監偵能量，隨時掌握共軍動態。

他表示，將強化實戰化訓練，在各項訓練中結合作戰想定、敵情場景，達到處處皆戰場、時時都訓練的目的。（編輯：郭無患）1101228