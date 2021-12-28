游錫堃盼朝野依約 1/28前完成總預算案三讀

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（中央社記者范正祥台北28日電）立法院今天舉行第10屆第4會期最後一次院會，立法院長游錫堃呼籲，民國111年度中央政府總預算案（公務預算部分），依照黨團協商結論，至遲將於明年1月28日前完成三讀，大家全力以赴，依約實現。

游錫堃於宣布散會前向院會報告，本會期自9月17日開議迄今，在朝野黨團共同努力之下，一共通過73個重大議案，包括法律案64案、預決算案5案、條約案1案、人事同意權1案及其他議案2案等。

他指出，本會期通過的法案攸關國家發展與人民福祉甚鉅，例如抗疫及紓困5.0的近新台幣1600億元特別預算案、促進職業和業餘運動發展的運動產業發展條例、保障人身安全的跟蹤騷擾防制法、完備防衛作戰能力的海空戰力提升計畫採購特別條例、提升國家數位競爭力的數位發展部組織法、促進證券市場發展的證券交易稅條例及落實租稅正義的稅捐稽徵法案等。

另外，為了因應少子化帶來的國安問題，通過包括軍人保險條例、就業保險法、志願士兵服役條例、公教人員保險法及性別工作平等法等5項部分條文修正案。

游錫堃表示，在國會外交方面也有豐碩成果。7月29日他代表立法院參加首屆台美日國會議員戰略論壇，其後陸續接待來台訪問的法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）訪問團、法國國民議會友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）訪問團，以及歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）領導的特別委員會訪問團等。

游錫堃說，立法院在12月2日與美國國際民主協會（NDI）及相關部會共同舉辦「開放國會論壇」，獲國外20國共26位國會議長及議員參與，其中有5個國家的12位國會議員親臨台灣，台灣成為亞洲第一個以不是開放政府夥伴關係聯盟（OGP）會員國身分，舉辦開放國會論壇的國家，證明了台灣的民主開放深受國際肯定。

游錫堃也提及，立法院為全國最高民意機構，今年特別舉辦「台灣議會設置請願運動百年展」，與國人共同回顧百年來民主先賢爭取議會與民主的艱辛歷程。今年也是萬年國會終結30周年，具有台灣民主發展史教育意義的立法院「台灣民主時刻館」於10月31日正式啟用，深獲好評。

游錫堃說，政黨間容有意見衝突、對立，但大家仍然全力以赴，為國家與人民謀求最大的福祉；他也藉此感謝立法院全體工作團隊與駐警人員的辛勞。

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最後，游錫堃呼籲，明年度預算，依照黨團協商結論，至遲將於明年1月28日前完成三讀，為了不辜負國人付託，期盼元旦之後，大家全力以赴，依約實現。

立法院今天舉行本會期最後一次院會，但本會期各委員會於29日、30日仍有相關議程審查111年度中央政府總預算案（公務預算部分），依據23日朝野黨團協商結論，各委員會須於30日以前完成審查送出委員會；各黨團同意111年度中央政府總預算案（公務預算部分）至遲於民國111年1月28日以前完成三讀程序。（編輯：蘇龍麒）1101228