捐款指定私校100%抵稅 立院初審無共識待協商

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（中央社記者林育瑄台北29日電）立法院教育及文化委員會今天初審通過私校法第62條修正草案，個人或營利事業透過興學基金會捐款給指定學校，在新台幣1000萬元內，得全數作為列舉扣除額或列為費用或損失；因在場立委及官員未達共識，全案保留協商。

立法院教育及文化委員會今天繼續審查「私立學校法第62條條文修正草案」。

現行私校法規定，教育部為促進私校發展，得成立財團法人私立學校興學基金會，透過興學基金會捐款給私校，個人指定捐贈學校時，得於綜合所得總額50%限度內列為列舉扣除額，營利事業則為25%；未指定捐贈學校者，得全數作為列舉扣除額或列為費用或損失。

立法院教育及文化委員會輪值召委、國民黨立委李德維提案指出，為提高私人捐贈意願，改善私校募款困難與其教育品質，因此提案增訂，如果個人或營利事業透過興學基金會捐款給指定私校，在1000萬元內，申報當年度所得稅時，得全數作為列舉扣除額或列為費用或損失。

然而，包括民進黨立委林宜瑾、吳思瑤、陳秀寳等多名立委均表示，如果要調整給私校的租稅優惠，在財政監督機制方面，是否也應加強監管，讓私校財務更公開透明。

教育部高等教育司長朱俊彰說明，從民國105年到109年，興學基金會平均每年接受672筆捐款，金額約6.47億元，其中多數為指定學校捐款，未指定學校的捐款數額平均為46萬元。

朱俊彰說，目前對學校的財務監督可分為人員與組織面向。公立學校的會計都是一條鞭式、由主計單位派員，政府的掌握會比較強烈，私校的會計則由學校聘請、董事會同意即可。在組織方面，公立學校的校內監督機制相對完整；私立學校也有財務內控機制，但主要由校長與董事會決定。

在教育部的監督方面，國立大學須根據決算、預算、審計、會計等法規編列預算書，報給教育部，再送交立法院備查。私立學校則由學校運作，但每年須報預、決算書到教育部。兩者監督密度有差。

李德維表示，如果立委認為提案中的1000萬元額度過高，可以改成100萬元，逃漏稅疑慮應該就非常低。

但林宜瑾說，私校財務在資訊上無法那麼公開透明，如果提供100%的租稅優惠，恐成漏洞，而現行制度已對鼓勵私人興學很優惠，如果指定學校捐款抵稅可達100%，可能影響對弱勢學校的資源分配。為了防弊，建議維持現狀，並提出停止討論動議。

李德維隨後宣布休息，約40分鐘後重新開會，並宣布所有提案保留，送交朝野黨團協商。

李德維會後受訪表示，他不堅持減稅額度，但這是不得不面對的問題，因為私校現在面臨少子化困境、非常艱困，如何在加強管理監督機制下，讓私校能更努力地開拓財源，否則私校倒閉，也是對社會的負擔跟教育系統的不幸。（編輯：林興盟）1101229