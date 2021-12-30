公平會罰款預算達成率低 立委要求強化行政效能

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（中央社記者林育瑄台北30日電）民進黨立委賴瑞隆等人今天說，公平會對事業機構違法的罰款收入，不僅編列預算數逐年降低，達成率也有幾年不到2成，公平會應強化效能。

列席的公平會主委李鎂表示，每一筆被處分案件都會發新聞稿，清楚說明違法之處，也會將新聞稿放上網路，達到嚇阻倡議效果。

立法院經濟委員會今天繼續審查民國111年度中央政府總預算案，關於公平交易委員會單位預算部分等案。

賴瑞隆指出，公平會111年度預算歲入部分，編列罰金罰鍰及怠金的預算數為新台幣1億1895萬4000元，這是事業機構違反公平交易法及多層次傳銷管理法的罰款收入，但與110年度相比，少了2000萬元，更只有106年的6成。

至於達成率部分，賴瑞隆表示，108年與109年的達成率僅分別為16.24%及16.58%，均低於2成，顯示預算編列未盡核實，並未強化對違法事業執行處分案件罰鍰收繳。

賴瑞隆強調，公平會應強化執行行政效能、勇於積極任事及保障國家權益，依法遏止違法事業從事違法行為，他提案增加罰金罰鍰8104萬6000元的歲入收入。

民進黨立委邱議瑩、陳亭妃也分別提案，要求該筆歲入預算應增加2000萬元，藉此督促公平會善盡職責、改善問題癥結，維持市場秩序。

針對罰鍰收入問題，李鎂說明，當年罰鍰金額在執行過程是否會列入決算，還有後續訴訟等因素。

本案經在場立委與官員討論後，最後達成共識，將111年度預算編列歲入部分，收入增列2000萬元。

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此外，民進黨立委蔡易餘、國民黨立委呂玉玲均提案關注有關數位經濟的政策白皮書相關事宜。

李鎂會後受訪指出，現在已經有初稿版本，因為公平會是委員會制，初稿需在委員會內先討論，公平會也一直密集開會，因為議題很多，目標要在明年3月前公開第一版，並對外徵詢意見，預計國際間有關數位經濟的議題都會納入其中，徵詢對象會橫跨產官學界。（編輯：張均懋）1101230