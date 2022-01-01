總統：增強台灣產業競爭力 持續推動能源轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、溫貴香台北1日電）總統蔡英文今天發表新年談話指出，台灣已經是全球半導體製造產業的領導者，未來必須不斷增強台灣產業的影響力和競爭力，且會持續推動能源轉型，提出務實、前瞻的淨零排放的路徑圖。

蔡總統今天在總統府內發表2022年新年談話，揭示穩定執政的四大主軸，分別為持續走向世界、維持經濟發展動能、鞏固社會安全體系、堅守國家主權。

在維持經濟動能方面，總統說，這幾年來，面對全球變局，民間企業展現了強大的韌性，配合政府大力推動五加二、六大核心戰略產業，讓台灣產業的競爭力全面提升，成為全球經濟發展的關鍵力量。

總統說，台灣已經是全球半導體製造產業的領導者，未來無論是智慧城市的解決方案、綠色能源的布建，或是電動車等等的晶片需求，台灣都扮演極為關鍵的角色。

此外，總統表示，在全球數位轉型和因應氣候變遷的成敗上，台灣也是不可或缺的重要環節；而台商的動向，更將牽動全球產業鏈的布局。

行政院23日宣布延長「投資台灣三大方案」至2024年底。總統說，此政策預計可以再為台灣帶來新台幣9000億元的投資，以及4萬個工作機會。

蔡總統指出，未來必須不斷增強台灣產業的影響力和競爭力，新的一年將會持續推動能源轉型，也會以前瞻且務實可行的方式，提出淨零排放的路徑圖，讓整體經濟結構的轉型有所依循。（編輯：黃瑞弘）1110101