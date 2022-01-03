國產署現勘顏家豪宅 國有地有承租保護地使用待認定

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國民黨台中立委補選候選人顏寬恒家族的莊園豪宅涉占國有地、保護地，財政部國有財產署中區分署長趙子賢3日前往會勘，台中市政府未派員，顏家也無人應門，一行人不得其門而入。中央社記者趙麗妍攝 111年1月3日

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）國民黨台中立委補選候選人顏寬恒家族的莊園豪宅涉佔國有地、保護地，國產署今天會勘，台中市政府未派員，國產署中區分署指出，國有地有承租權，保護地使用由市府查處。

台中市第2選區立委補選1月9日投票。顏寬恒家族位於沙鹿區三鹿里的千坪莊園豪宅遭爆料疑佔用國有地、保護地，國產署上週函文台中市政府今天下午現勘，市府無派員勘查，顏家也無人應門，一行人不得其門而入。

國產署中區分署長趙子賢接受媒體聯訪表示，上週四已行文市府要求一同會勘，市府表示不會派員。顏家的大門、車道有部分在國有地上，因有申請標租拿到承租權，非佔用狀態；至於是否違反土地管理、建築法規定由市府認定。

台中市政府未派員前往查勘，對此，民進黨籍台中市議員江肇國指出，國產署前往現勘市府不配合，明顯配合顏家的競選動作要拖過投票日。市長盧秀燕和顏家間的派系利益互動，到底有什麼，市民不知道，連行政配合的舉動都不敢，請放手讓公務人員依法行政。

市府都發局透過文字稿回應，目前仍在公所查報作業程序中，待公所查報後依規定辦理。此地號土地使用分區屬台中港特定區計畫範圍內保護區，應依都市計畫法台中市施行自治條例第35條、36條規定管制使用；另依「台中市政府處理違反都市計畫法案件裁罰基準」規定，有關違規使用行為或事實或行業種類，有認定疑義者，由各目的事業主管機關依所轄管目的事業法令認定實際使用類別或內容。

都發局表示，此案尚須釐清違規樣態後，才能進一步確認權責機關，因此未派員參加，將待國產署檢附會勘紀錄後，若涉違反相關法令，將請目的事業主管機關確認違規樣態後依規查處。

農業局說明，此土地屬都市計畫保護區，其使用管制應符合都市計畫法規定，農業局非都市計畫主管機關，未派員參加。（編輯：陳仁華）1110103