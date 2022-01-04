台歐關係升溫 強化歐洲鏈結計畫橫跨部會整合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北4日電）總統蔡英文在元旦演說宣示將提出「強化歐洲鏈結計畫」，外交部今天回應，這項計畫彰顯台歐關係升溫，因涉及跨部會整合，未來將說明更多細節。

針對總統蔡英文在元旦演說時提出的「強化歐洲鏈結計畫」，外交部歐洲司司長陳立國上午在線上例行新聞說明會中作出說明。

陳立國表示，這項計畫建立在台歐正面動能的友好基礎上，但因涉及政府橫跨許多部會的協調整合，今年會計年度各相關部會預算仍待立法院三讀通過，未來實際執行的各項細節，會在適當時機由各主責的相關部會跟國人說明。

他說，台灣在疫情、假訊息及威權脅迫多重挑戰下，站穩腳步，彰顯自由民主的堅強韌性，受到歐洲的高度關注及讚揚。

陳立國指出，近來台歐關係密切，雙方交流合作更加頻繁，不僅歐盟、法國、斯洛伐克經濟部政務次長率團及波海三國訪團不畏疫情來台訪問，歐洲議會及多國國會更通過許多決議案，對台灣表達支持。

他說，台灣接收到歐盟強烈且正面的訊息，因此對應提出「強化歐洲鏈結計畫」，期盼在台歐密切友好的交往動能基礎上，進一步強化台灣與歐洲在經貿投資、教育科研、人文交流等領域的交流合作，增進全球民主同盟的韌性與團結。

陳立國指出，中東歐三國經貿投資考察團去年10月成功訪問斯洛伐克、捷克與立陶宛，共計簽署18項合作備忘錄，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）12月也率團訪台，期間簽署9項備忘錄。

此外，陳立國表示，外交部並在去年推動台歐連結獎學金，共有近500名歐洲學生來台學習華語及交流，增進雙方人民相互瞭解及友誼。

陳立國說，台灣與歐洲各國是共享自由民主的堅實夥伴，「強化歐洲鏈結計畫」建立在台歐正面動能的友好基礎，持續增進全球民主同盟的團結與韌性。（編輯：康世人）1110104