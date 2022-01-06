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太魯閣號事故家屬指不聞不問 蘇貞昌：可能是誤會

2022/1/6 13:55
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（中央社記者陳俊華台北6日電）太魯閣號事故家屬近日表達想與行政院長蘇貞昌會面。行政院長蘇貞昌今天說，家屬要求見面，他請政務委員羅秉成先聯絡，要如何面對問題、理性討論；「我不是不見」，希望不要有誤會。

台鐵408次太魯閣號去年4月2日在花蓮清水隧道前，撞上違法施工、掉落鐵軌的工程車，導致出軌，釀49人死亡、逾200人輕重傷。部分罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」自救團體，持續關注事故後續調查與司法審判。

「太魯閣的眼淚」發言人王薇君3日在個人臉書表示，太魯閣號意外至今，台鐵仍大小事故頻傳，在在顯示台鐵改革並沒有真正啟動，而這艱困的台鐵改革任務，一定要由行政院最高層級主導推動，因此去年12月23日也曾遞交陳情信盼能當面向蘇貞昌陳情，但卻未果。

太魯閣號事故家屬發起「協尋蘇貞昌」活動，並指蘇貞昌對家屬不聞不問。蘇貞昌下午受訪時表示，「可能是個誤會」，從悲劇發生後，政府負起責任，一直盡各種方法來照顧，他也緊盯相關照輔、台鐵改革。

蘇貞昌說，交通部長王國材和相關主管也都進行各方面努力，工作都有跟他報告。這次家屬要求見面，他也請政務委員羅秉成和他們聯絡，如何面對問題、理性討論清楚。

蘇貞昌表示，「我不是不見」，希望各方面都準備好，大家要見面是為了解決問題，相關的人員也在做努力，希望不要有誤會。（編輯：蘇志宗）1110106

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蘇貞昌：請王國材蒐整意見再安排與太魯閣號家屬會面
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