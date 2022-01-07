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林昶佐罷免案將投票 國民黨北市議員聲援罷昶團體

2022/1/7 18:24（1/7 20:06 更新）
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無黨籍立委林昶佐罷免案投票倒數，前台北市長郝龍斌（前右2）、前立委林郁方（前左2）及多名國民黨北市議員7日赴雙和市場聲援罷昶團體。中央社記者劉建邦攝 111年1月7日
無黨籍立委林昶佐罷免案投票倒數，前台北市長郝龍斌（前右2）、前立委林郁方（前左2）及多名國民黨北市議員7日赴雙和市場聲援罷昶團體。中央社記者劉建邦攝 111年1月7日
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（中央社記者劉建邦台北7日電）無黨籍立委林昶佐罷免案投票倒數，前台北市長郝龍斌、前立委林郁方及多名國民黨北市議員今天赴雙和市場聲援罷昶團體，罷昶團體8日晚間將在西門町紅樓廣場辦選前之夜。

台北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立法委員林昶佐罷免案9日投票。

多名國民黨籍台北市議員包含王欣儀、吳志剛、郭昭巖、應曉薇等，及郝龍斌、林郁方今天下午前往萬華區雙和市場附近開記者會，表達支持聲援中正萬華在地青年及罷昶公民團體。

郝龍斌接受媒體聯訪時說，立法委員若不符合地方要求也不照顧地方，本來就應該要被罷免，呼籲中正萬華區選民9日出門投下同意罷免。

林郁方表示，若罷免案通過，他不會參加立法委員補選，僅希望有1名表現優秀立委可取代表現差勁立委，才能代表在地鄉親講話，呼籲9日投下同意罷免。

北市議會國民黨團書記長王欣儀說，中正萬華區需要會捍衛市民權益的民意代表，林昶佐卻站在民意對立面，罷免案應該是要讓在地民眾自由選擇，而非變成政黨對決，罷免案接近倒數階段，多名國民黨議員出面表達對於支持公民團體立場。

此外，罷昶團體「清林散昶」規劃8日晚間7時將在西門町紅樓廣場前舉辦選前之夜，流程包含青年宣講、大咖助陣等。（編輯：張銘坤）1110107

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