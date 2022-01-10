澎湖縣長選舉 綠營立委楊曜表態不選

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地方盛傳民進黨立委楊曜，最終會代表參加澎湖縣長選舉。楊曜10日在臉書宣布不參選2022澎湖縣長，建請中央黨部提名優秀同志參選。圖為時任澎湖縣議員的楊曜（左）出席活動。中央社 111年1月10日

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（中央社澎湖縣10日電）地方盛傳民進黨立委楊曜，最終會代表參加澎湖縣長選舉。楊曜今天在臉書宣布不參選2022澎湖縣長，建請中央黨部提名優秀同志參選，並會全力輔選。

楊曜10日上午在臉書以「十步之澤，必有香草」為題在臉書發文表示，民進黨從在野走向執政，這是因為從政同志們在不同的職務上，落實各自分工角色，秉持為民眾服務的相同理念，才能逐步取得選民支持與信任。

楊曜表示，年底縣長選舉，民進黨中央黨部目前成立選舉對策委員會展開縣市長提名作業。目前黨內有前縣長陳光復、縣議員陳慧玲2人表態爭取提名參選，個人將恪守立委職責本份，為澎湖發展爭取更多資源。

楊曜在臉書發表不參選今年底澎湖縣長選舉，建請中央黨部提名優秀同志參選；個人也不參與黨內提名協調作業，也不會表態支持個別人選。黨中央一旦提名確定，將全力輔選等3大聲明，展現分工團結，爭取選民認同。

楊曜是澎湖縣西嶼鄉人，曾任澎湖縣議會第16、17屆議員，為第8、9、10屆「3連霸」立法委員。（編輯：孫承武）1110110