監院檢討會議 陳菊：依憲執行職權不負外界期待

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（中央社記者陳俊華台北11日電）監察院今天舉行年度工作檢討會議。監察院長陳菊說，過去一年監察院秉持憲法賦予職責，執行監察職權、人權保障及促進等工作，勉勵員工自我惕勵，不負外界期待。

監察院透過新聞稿指出，監察院今天舉行110年度工作檢討會議。陳菊表示，這是第6屆監委從109年8月1日上任以來，第二次舉辦年度工作檢討會議，除呈現各項職權重要績效，更展現新年度的展望及未來。

陳菊說，過去一年歷經疫情震盪起伏，監察院秉持憲法賦予職責，期許大家一起面對所有挑戰，克盡職守，執行監察職權、人權保障及促進等各項院務工作；並勉勵所有員工自我惕勵，不負外界期待及人民信賴。

監察院指出，監察院秘書長朱富美報告110年度院務工作，包含舉行諮詢委員會議、研議「懲戒案件研提再審機制」、參與陽光法令研修、出版「監察院90周年特刊」、舉辦院慶系列活動、更新院區工程等，並持續強化數位發展、資安防護、國際交流等工作。

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朱富美表示，未來將繼續精進相關行政作為，例如推動陳情人視訊陳情、厚植調查知能、深化國際監察交流、維護古蹟永續使用、建置數位化會議室等。

監察院指出，110年核派調查案件計280案，其中自動調查案154案、委員會決議調查116案、院派調查為10案；總計成立糾正案78案、函請改善案199案；成立糾舉案1案，糾舉2人；彈劾案16案，彈劾28人，都移送懲戒法院審理，受懲戒處分撤職6人、申誡1人、審理中21人。（編輯：林興盟）1110111