強化資訊安全防護 銓敘部增4員額成立資安科

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北13日電）銓敘部今天說，為持續精進資訊安全管理作業，增列4個預算員額並成立資安科，專門負責資安業務，並思考如何在有限人力、物力下，提升資安的策略面、管理面及技術面。

銓敘部透過新聞稿指出，考試院今天舉行院會，銓敘部以「銓敘部資通安全防護辦理情形」為題，就落實資訊安全管理制度（ISMS）、資通安全責任等級A級公務機關應辦事項、資訊安全日常管理等工作事項，進行專案報告。

銓敘部歷年資訊安全管理制度，主要執行事項辦理都依照ISO27001、資通系統分級、防護基準及資通安全責任等級A級公務機關應辦事項等相關規範辦理，並持續強化資訊安全在策略面、管理面及技術面等各面向防護措施。

銓敘部說，民國99年1月通過核心系統的第三方驗證後，持續維持其驗證有效性，並在105年將驗證範圍擴大到「銓敘部資訊室所管理之資訊系統」並通過驗證。

銓敘部指出，人力規劃部分，除就現有資訊人力逐步移撥增加資安人力外，並增列4個預算員額並成立資安科，專門負責資安業務；另加強資通安全人員培訓，依規定取得資通安全專業證照，以提升機關內資通安全專業人員的管理及防護能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

銓敘部表示，將持續精進資訊安全管理作業，並思考如何在有限的人力與物力資源下，積極提升資訊安全的策略面、管理面及技術面各面向，以因應資訊科技快速變革，並妥為處理相關資安問題的挑戰。

銓敘部說，同時，不間斷強化資訊安全系統架構及資訊安全防護作為，以求在資安事件發生前發現初期駭客活動蹤跡，並阻斷其攻擊作為，達成最高資安防護等級要求。（編輯：蘇志宗）1110113