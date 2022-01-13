馬英九：國民黨表現不如預期 盼認真檢討徹底改革

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）故總統蔣經國逝世34週年，前總統馬英九今天到頭寮謁陵，他表示，國民黨表現不如預期，黨內士氣低迷；他在蔣經國靈前，祝禱國民黨團結一心，認真檢討，徹底改革，立刻行動，振衰起敝。

馬英九今天率領過去的部屬到到頭寮向蔣經國致意，他隨後透過臉書表示，在靈前追思許久，感觸良多。緬懷當年蔣經國完成10大建設、推動民主改革、開啟兩岸和解、促進國家脫胎換骨、兩岸和平繁榮等重大貢獻，他也想到近月來舉行的四大公投、立委補選及立委罷免，國民黨表現不如預期，黨內士氣低迷。

馬英九說，在蔣經國靈前，他祝禱國民黨同志團結一心，認真檢討，徹底改革，立刻行動，振衰起敝，國民黨加油。

此外，國民黨歷經公投、立委補選、罷免的失敗，黨內檢討聲浪四起，黨主席朱立倫在9日台中立委補選與無黨籍立委林昶佐罷免案結果出爐後，未現身說明，前主席洪秀柱下午在接受媒體訪問時表示，這是不智的決定，她感到非常遺憾，或許有人給朱立倫做了些建議，但這建議害了朱立倫。

洪秀柱認為，不管輸贏，失敗了更要勇於承擔，站出來把話講清楚說明白，檢討自己問題在哪，這才是最正確的做法。

對於有中常委要求朱立倫召開黨是會議，討論國民黨路線、改名等議題，洪秀柱說，創建中華民國的政黨就叫做中國國民黨，若改成「台灣國民黨」，是沒出息的做法。1110113