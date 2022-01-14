傳基層拱郭台銘救黨 朱立倫：歡迎隨時指教

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨歷經公投、立委補選、罷免的失利，黨內人心惶惶，傳出基層有意力拱鴻海創辦人郭台銘出面救黨，黨主席朱立倫今天說，郭台銘是最傑出的企業領袖，歡迎隨時給國民黨指教。

國民黨一個月內在四大公投、台中立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案等戰役中不斷敗下陣來，黨內要求檢討的聲浪四起，現在也傳出基層將力拱郭台銘出面拯救國民黨，甚至能代表國民黨參選2024年的總統。

朱立倫今天下午在智庫開完董事會後受訪表示，郭台銘是台灣最傑出的企業領袖，大家都非常尊重，郭台銘最近對台灣所做的貢獻，大家也都非常肯定，是一個不可多得的優秀人才。

朱立倫說，只要郭台銘對這個社會有心，相信社會都是歡迎的，更是隨時歡迎郭台銘給國民黨任何指教。

孫文學校總校長張亞中今天在接受廣播專訪時，認為朱立倫在1月9日立委補選與罷免失利後，未第一時間出面說明，很不適當；朱立倫說，他已反省檢討，一定會讓國民黨更好，但現階段大家看到民進黨萬箭齊發，對國民黨不斷追殺，更應該要團結，不團結就會成為民進黨最好的追殺目標、打擊對象。

此外，談到可能在農曆年後到美國訪問一事，朱立倫表示，國民黨跟美國的關係從來沒有因為疫情而中止，他就任黨主席後已立刻派人到美國設立駐美代表處，未來將視疫情的狀況以及與美方聯絡的情況，他也會前往美國訪問。

朱立倫強調，台灣跟美國的關係，台灣跟世界各民主國家的關係，國民黨雖然是在野黨，也希望扮演重要的角色；前天他與美國的智庫視訊連線，他都直接向對方一一說明，國民黨創建中華民國，國民黨保衛台灣，國民黨是建設台灣、最愛台灣的政黨。（編輯：林興盟）1110114