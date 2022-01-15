英國史學家：中國2023年將加強對台軍事施壓

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（中央社記者曾智怡台北15日電）英國知名史學家佛格森今天示警，中國可能在2023年升高對台軍事壓力，台灣應該加強準備，關鍵在於嚇阻，要讓中國瞭解軍事進犯代價過於高昂；美國在重申對台承諾之時，也應尋求化解美中緊張關係，避免第二次冷戰與爆發熱戰。

佛格森（Niall Ferguson）今天在台北政經學院基金會（TSEF）與清華大學台北政經學院（TSE）合辦的講座上回答提問時，把台灣形容成前一次冷戰時期的柏林圍牆、古巴和波斯灣；並指出，他知道台灣希望冷戰不要再次發生，但他認為無法避免，原因在於中國內部的政治，而這一切取決於中共總書記習近平的盤算。

目前在美國史丹佛大學擔任資深研究員的佛格森說，習近平把兩岸統一當作執政終極目標，且急迫性甚於以往，原因在於中國內部出現各種問題，包括經濟成長減緩、人口嚴重老化和無法再藉槓桿效應拖延債務問題，乃至中國國際形象遭到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與戰狼外交嚴重削弱。

他在回答新冷戰和台灣夾在美中抗衡的問題時說，中共今年秋天將舉行第20次全國代表大會，因此他不認為北京今年會對台灣採取風險性的行動，但今年過後，中國對台灣的壓力將會升高。

曾在2020年1月訪台並自稱「愛上台灣」的佛格森說，台灣安全需要依靠美國及其盟友，但美國除了口頭發表對台安全承諾，也要追求冷戰時期的「低盪」（原文為法文détente，意指緊張降低的狀態），以避免冷戰初期發生的韓戰及其後的越戰等熱戰（hot wars）。

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佛格森從2018年起，便主張世界將陷入以美國和中國對立為主軸的「第二次冷戰」。他今天說，在台海議題上，美國若持續對台發表安全承諾，與中國打交道時又保持對峙態度，結果恐引發以台灣為戰場的軍事衝突，那將是台灣的惡夢情境；嚇阻是關鍵，這也是美國要做的事。

這場講座上午在位於台北大直的蔣經國總統圖書館舉行，是台北政經學院基金會與清華大學台北政經學院今年一系列講座、圓桌論壇與國際會議的第一場活動，探討疫情對經濟、社會、政治、地緣政治的影響，由中央研究院院士吳玉山主持，美利堅大學國際服務學院教授艾查里亞（Amitav Acharya）與談。（編輯：趙蔚蘭）1110115