台日國會交流 立院18日首辦安保夥伴關係論壇

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（中央社記者王承中台北16日電）民進黨立委王定宇今天表示，台日將於18日透過視訊舉行首次國會間的「台日安保夥伴關係論壇」，甫卸任日本防衛副大臣的中山泰秀，及現任總務副大臣田畑裕明將出席。

王定宇今天在臉書粉絲團發文表示，台灣與日本將在18日舉行首次國會間的「台日安保夥伴關係論壇」，由他和前日本防衛副大臣中山泰秀共同籌辦，日本現任總務副大臣田畑裕明也將出席。

王定宇指出，論壇將透過視訊在立法院會議室舉行，台灣方面將由他、民進黨立委趙天麟與林靜儀出席；日方則由中山泰秀、田畑裕明出席。論壇也邀集台灣韜略策進協會副理事長張宇韶和日本「產經新聞」台北支局長矢板明夫參與提問。

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王定宇表示，中山泰秀是「親台派」的日本政治人物，曾公開表示「日本與台灣不只是朋友，還是兄弟和家人」，近期並多次參與跟台灣相關的國際座談會；不過，在去年國會改選中意外敗給維新會對手。

王定宇指出，田畑裕明是日本富山縣眾議員，現任日本內閣總務副大臣，曾任厚生勞動省大臣政務官和自民黨青年局次長等職，長期參與日本安全戰略相關議題。（編輯：林興盟）1110116