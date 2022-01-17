福島食品議題 國民黨團不排除任何抗爭與議事運用

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（中央社記者范正祥台北17日電）福島食品進口議題引發關注，國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天表示，民進黨如果要讓「核食」進來，「我們不排除任何的抗爭，我們也不排除任何議事的運用。」

費鴻泰在立法院接受媒體聯訪時說，「我們的態度很堅定」，2018年全國性公民投票，「你是否同意政府開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」將近780萬人反核食。

費鴻泰表示，國民黨態度沒有改變，「我們的態度還是跟2018年一樣堅持」；人民的健康不可以拿來交易，不可以利用政治利益或什麼國際關係交換，民進黨如果要讓「核食」進來，「我們不排除任何的抗爭，我們也不排除任何議事的運用。」

媒體提問如果政府透過行政命令公告即可對日本福島5縣食品解禁，費鴻泰對此回應，如果執政黨要這麼做、如果下週就要處理這事情，「我們有其他的方法」。

另外，前國民黨主席、立委江啟臣今天接受媒體聯訪時也說，國民黨過去以來對食安的堅持是一樣的，並沒有改變。他說，國民黨會監督，對食安做好把關工作。

江啟臣表示，民進黨或許靠國會多數闖關，但強行過關以後，問題還是會跟著來。

江啟臣說，民進黨作為執政黨，有國會多數、有行政權力，最重要的必須負責任清楚告訴大家，民眾的食安要怎麼確保，否則草率開放恐怕才是未來災難的開始。

江啟臣指出，政府必須回應民眾準備怎麼做，台灣跟日本是怎麼談，日本政府有沒有要負相關責任，萬一開放遇到問題跟誰求償，讓民眾無後顧之憂。（編輯：蘇志宗）1110117