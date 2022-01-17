更多編輯台推薦新聞：
東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命
國際

東加火山噴發掀巨浪 女子為救收容所犬隻遭海嘯捲走喪命

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
核災區食品
新聞專題
核災區食品3/22

福島食品議題 國民黨團不排除任何抗爭與議事運用

2022/1/17 13:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北17日電）福島食品進口議題引發關注，國民黨立法院黨團總召費鴻泰今天表示，民進黨如果要讓「核食」進來，「我們不排除任何的抗爭，我們也不排除任何議事的運用。」

費鴻泰在立法院接受媒體聯訪時說，「我們的態度很堅定」，2018年全國性公民投票，「你是否同意政府開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」將近780萬人反核食。

費鴻泰表示，國民黨態度沒有改變，「我們的態度還是跟2018年一樣堅持」；人民的健康不可以拿來交易，不可以利用政治利益或什麼國際關係交換，民進黨如果要讓「核食」進來，「我們不排除任何的抗爭，我們也不排除任何議事的運用。」

媒體提問如果政府透過行政命令公告即可對日本福島5縣食品解禁，費鴻泰對此回應，如果執政黨要這麼做、如果下週就要處理這事情，「我們有其他的方法」。

另外，前國民黨主席、立委江啟臣今天接受媒體聯訪時也說，國民黨過去以來對食安的堅持是一樣的，並沒有改變。他說，國民黨會監督，對食安做好把關工作。

江啟臣表示，民進黨或許靠國會多數闖關，但強行過關以後，問題還是會跟著來。

江啟臣說，民進黨作為執政黨，有國會多數、有行政權力，最重要的必須負責任清楚告訴大家，民眾的食安要怎麼確保，否則草率開放恐怕才是未來災難的開始。

江啟臣指出，政府必須回應民眾準備怎麼做，台灣跟日本是怎麼談，日本政府有沒有要負相關責任，萬一開放遇到問題跟誰求償，讓民眾無後顧之憂。（編輯：蘇志宗）1110117

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀