撇開核食福食之爭 陳吉仲強調日本食品雙證管理

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日本福島5縣市食品解禁議題浮上檯面，並出現「福食」、「核食」名詞爭論。農委會主委陳吉仲（右2）說，核食是食品含有核災地區輻射殘留量，目前日本特定進口食品採輻射安全證明、縣產地證明的雙證管理。中央社記者楊淑閔攝 111年1月17日

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）日本311地震將滿10年，福島5縣市食品解禁議題浮上檯面，近來出現「福食」、「核食」名詞爭論。農委會主委陳吉仲今天說，核食是食品含有核災地區輻射殘留量，目前日本特定進口食品採輻射安全證明、縣產地證明的雙證管理。

陳吉仲今天出席「台灣大豆產業策略聯盟成立大會」，會後媒體聯訪詢問核食、福食名稱之爭，陳吉仲做出以上回應，並進一步說明目前進口日本食品的管理方式。

民進黨立委許智傑日前在媒體群組指出，福島5縣食品把關，政府要訂好和全世界一樣的科學安全檢驗標準，讓人民可以信賴並有所選擇，現在是加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的關鍵時刻，所以「福食放寬不宜拖延」。但國民黨團總召費鴻泰評述，把核食改為福食就可以進口，那怎麼不改成「寶食」。

目前台灣禁止日本福島5縣食品輸入，其餘42縣市日本八大類食品進口有把關。今天有記者提問，未來福島等5縣市食品若輸入台灣，是否會像開放進口萊豬一樣做產地標示。

陳吉仲說，先不用講未來，現在所有從日本42個縣市進來台灣的相關日本食品，基本上是採產地的單證證明，另外有一些產品跟地區，採輻射安全證明、產地證明的雙證方式。

他並說，消費者現在在市面上看到的所謂42縣市日本八大類食品已經都有產地證明，而且這個產地證明不是來源「國」的證明，是進一步細分到42縣的「縣」證明，例如「宮城縣」就是一個縣的證明。

針對福島5縣市食品可能解禁。陳吉仲重申：「我們（政府）的工作，就是確保所有國內農產品、食品是安全的，是對消費者要負責。」（編輯：陳清芳）1110117