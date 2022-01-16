談福島食品議題 朱立倫：不認同國際政治利益交換

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北16日電）福島食品進口議題引發關注，戰鬥藍發起人趙少康質疑國民黨立場鬆動。國民黨主席朱立倫今天表示，民眾健康安全最重要，也是國民黨堅定的立場，絕對不會認同國際政治利益的交換。

中廣董事長趙少康日前透過新聞稿表示，「只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口」，真不敢相信這是國民黨發布的新聞稿，看到差點昏倒。

朱立倫今天與台北市議員李明賢參加台北市單車運動協會「送愛到大甲」公益活動。針對趙少康的質疑，朱立倫接受媒體聯訪時表示，對於任何有可能傷害民眾一絲一毫健康，國民黨絕對百分之百反對，一定是跟全民站在一起。

他說，民進黨如果以所謂的交換國際政治利益，國民黨絕對不會認同。國民黨所堅定的立場就是民眾健康安全最重要，會由國民黨中央跟地方，還有黨團以及智庫結合起來，用最強與專業的團隊，一定要蒐集所有科學的證據，提出最堅強的數據，捍衛民眾的健康。

對於國民黨的檢討及未來路線，朱立倫表示，現階段國民黨最重要的路線就是跟民眾站在一起，國民黨最重要的路線是愛這塊土地、愛台灣，跟民眾關心的健康、安全、民生議題站在一起，「這就是我們的KPI」。（編輯：林淑媛）1110116