外交部：斯洛維尼亞總理楊薩曾3度訪問台灣

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（中央社記者王慶剛台北18日電）斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）最近接受印度國營電視台訪問時透露，斯國正與台灣洽談互設代表處，更主動提及曾訪台4、5次，見證台灣民主。根據外交部資料顯示，楊薩曾3度訪問台灣。

楊薩受訪時指出，台灣與斯洛維尼亞正在洽談互設代表處的事宜，並表態支持台灣加入世界衛生組織。他也表達支持台灣人民的主權決定，北京沒有道理阻止其他國家與台灣建立經貿關係，並主動提及曾訪台4、5次。

根據外交部公開資料，1997年3月楊薩以國會議員身分，首度訪問台灣，並在返回斯洛維尼亞之後，協助成立「台斯友好協會」（Slovenia-Taiwan Friendship Association），積極提升與台關係。

中華民國91年外交年鑑則記載，2002年時任斯洛維尼亞社民黨主席的楊薩受邀訪台。他在2004年出任總理，仍繼續堅持友台立場。

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2011年2月，楊薩以斯洛維尼亞共和國前總理身分應外交部邀請訪台6天，期間會見時任總統馬英九、時任外交部長楊進添，並拜會國防部、行政院經濟建設委員會、大陸委員會等政府單位，也參訪台灣民主基金會、中華民國對外貿易發展協會、中山科學研究院、新竹科學工業園區、雙和醫院、台北國際花卉博覽會園區、龍山寺、台北101大樓、日月潭風景區等文化經濟建設。

在2021年1月初，楊薩則與衛福部長陳時中舉行視訊會議，就兩國公衛防疫措施、疫苗使用狀況、歐洲及全球的疫情評估進行廣泛且專業的意見交流。楊薩感謝台灣政府於2020年援助的醫療物資，同時高度推崇台灣抗疫成果。（編輯：林興盟）1110118