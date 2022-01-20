接軌CPTPP 數位侵權符合3要件擬改列公訴罪

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（中央社記者賴于榛台北20日電）為接軌CPTPP，行政院會今天通過著作權法與商標法相關修法，未來民眾若為銷售、營利，重製、散布公開傳輸數位重製物，且符合造成新台幣100萬元以上損失等3要件，擬改列公訴罪。

行政院會今天通過經濟部擬具的「著作權法」與「商標法」部分條文修正草案，草案將送立院審議。

經濟部智慧財產局副局長張玉英出席行政院會後記者會時說明，兩項修法皆為積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），確保企業公平競爭環境，加速智慧財產產業環境與國際接軌，並提升產業長期競爭力。

張玉英表示，現行著作權法，除重製及散布盜版光碟為公訴罪，其他侵害行為為告訴乃論，這與CPTPP尚有落差。

張玉英說，因此修法草案規範，民眾若利用光碟、磁碟、隨身碟，意圖銷售或出租而重製，或意圖營利，明知係侵害著作財產權的重製物而散布，抑或公開傳輸相關著作，若符合3要件，將列為公訴罪。

根據草案，3要件分別為，屬有償提供的著作、全部原樣利用，即百分之百複製，以及致著作財產權人受有100萬元以上損害。張玉英表示，3要件能排除侵害情節輕微的行為，避免民眾動輒得咎，亦合理化司法資源運用。

張玉英指出，未來修法通過後，民眾若未經同意，將院線片電影複製販賣，或是將院線片直接傳輸至網路，且構成權利人100萬以上損失，就符合公訴罪範圍。

媒體在記者會中詢問，若分享成人影片是否符合修法規範範圍，經濟部次長陳正祺表示，如果只是個人分享，不一定會符合這次修法的3個要件。

至於，商標法修正部分，草案回歸仿冒標籤、包裝的民事損害賠償責任，以「故意」或「過失」為主觀要件；另外，販賣仿冒品等行為的刑事責任，也回歸以「故意」為主觀要件。

另外，草案也針對仿冒商標的標籤、吊牌、包裝容器等行為，科以刑事責任，最高處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣5萬元以下罰金。相關行為若透過電子媒體或網路方式進行，亦在草案規範範圍。（編輯：蘇志宗）1110120