華視總經理莊豐嘉請辭 李永得：尊重各方決定

（中央社記者邱祖胤台北21日電）華視總經理莊豐嘉請辭，文化部長李永得今天接受媒體訪問時表示，尊重各方決定，但他強調公共電視（含華視在內的公廣集團）接受國會監督，以及堅持新聞自由，2件事情都重要，都是國家進步的元素。

李永得今天出席國家攝影文化中心「婉風流轉時」攝影展開幕記者會，會前有媒體提問有關華視總經理莊豐嘉請辭一事的看法，李永得表示，他完全尊重公共電視的決定，包括董事會及當事人的決定。

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媒體問到是否感覺到政治力影響媒體？李永得表示，他相信外面的干擾是有的，「藍的，綠的，還有其他在野黨都有一些不同的聲音，但這些聲音是社會多元的一部分，公視基金會的董事們都是本於他們的專業，不會受到這些干擾做出任何決定」。

被問到莊豐嘉下台、預算協商隨之展開，是否覺得鬆一口氣？李永得表示，這兩者應該分開來看，「公共電視內部所做的任何決定都應該給予尊重，立法院本於職權要進行預算協商或是審查也是其職責。公共電視受國會的監督，與堅持新聞的自由，都是整個民主的基本要素，都是國家進步的元素」。（編輯：張芷瑄）1110121