總統談蔣經國盼化解分歧 柯文哲肯定、朱立倫質疑

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（中央社記者劉冠廷、王揚宇台北22日電）「經國七海文化園區」今天開幕，總統蔡英文出席談及故總統蔣經國時，盼能化解分歧並由人民決定歷史定位。朝野對此各自表述，台北市長柯文哲肯定蔡總統用心；國民黨主席朱立倫則質疑，政府放任有違憲疑慮的促轉會清算鬥爭。

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」今天開幕。促轉會昨天指經國七海文化園區屬「命名空間」類的威權象徵，將發函北市府建議應予改名或其他配套處置，並檢討相關文資指定理由。

七海文化園區上午開幕，包括蔡總統、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲、親民黨主席宋楚瑜，前副總統連戰、吳敦義，以及蔣家後代立委蔣萬安等人出席參加，朝野領袖難得齊聚一堂。

柯文哲表示，從台灣長遠歷史看，七海寓所做為名人故居，應該要忠實的保存，蔣經國有其貢獻，但威權時代發生的一些事情，作為掌權者也有必須承擔的責任；後人只需忠實的還原歷史，給予公平的評論就可以。

柯文哲指出，他要肯定蔡總統願意參加這場開幕的用心，不要讓歷史人物的功過，成為割裂台灣的理由。

朱立倫也透過臉書撰文，推崇蔣經國是台灣民主化的舵手，親手終結威權體制，帶領台灣走入民主自由，讓國人在健全法治下，擁有完整的人格尊嚴。

但他說，反觀現下的政府，試圖無限延長「例外狀態」，放任有違憲疑慮的促轉會，清算鬥爭成為「東廠」，既不尊重國人歷史記憶，更背棄「轉型正義」寬容和解的本質；暴露政府高喊的團結、多元包容，全是心口不一的話術。

此外，蔡總統出席七海園區開幕時提及蔣經國反共保台立場，強調每一位總統的歷史定位，都應該由人民決定，而透過圖書館提供資料，讓台灣社會更深入了解，也能更公正的評價，有助於化解台灣社會分歧。

對此，台灣基進呼籲蔡總統，真正要團結台灣、化解分歧，不是擁抱過去的黨國神話，唯有落實轉型正義的精神，才能真正建構自信的台灣新國族；民進黨在檢視威權歷史及人物功過時，對於威權時期代表人物的紀念、評論，必須更加慎重。

前民進黨立委段宜康也在臉書指出，「既然如此，當初何必要我們推動轉型正義」。

國民黨立委林為洲認為，台灣現在有護國神山，是因為蔣經國任內大力推動設立科學園區等重要政策，蔡總統講得很中肯，希望將來歷屆總統的紀念圖書館，都能呈現出任內的一些文物，促進凝聚國家團結。

民進黨立委趙天麟說，民主國家最大價值，就是可以公開、透明的評價現今與過往的國家領導人；他支持蔡總統的論述，園區與圖書館的設立，可以讓人民更充分了解蔣經國的功過，並作出評價。

時代力量立委邱顯智則呼籲回歸促進轉型正義條例，清除威權象徵、保存不義遺址，但這個園區又用經國七海文化園區命名，是否會讓人覺得是在緬懷威權統治者。

蔡總統致詞時也強調面對當前北京對台灣一波又一波的軍事、政治施壓，蔣經國堅定保台立場毫無疑問，也是當前台灣人民最大的共識，更是共同的課題。

趙天麟認為，現今國民黨「逢中必軟」作風，蔣經國時代的堅決反共確實是鮮明對比。然而「反共」不能成為威權的合理化藉口，蔣執政時期遂行白色恐怖統治，不能重蹈覆徹。

國民黨立委曾銘宗接受中央社訪問時指出，蔡總統說要團結對外，希望說到做到，不要只是喊口號，更不要鬥爭、清算國民黨。（編輯：林克倫）110122