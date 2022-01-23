國民黨中央委員選舉 徐榛蔚、傅崐萁分列第一第四

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（中央社記者王承中台北23日電）國民黨中央委員選舉今天登場，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁獲得第一及第四高票，而國民黨不分區立委吳怡玎則獲得第五高票；新任國民黨立法院黨團總召曾銘宗也當選中央委員。

國民黨中央委員選舉今天登場，國民黨主席朱立倫一早前往國民黨新北市黨部投票。針對投票結果，國民黨晚間發布新聞稿指出，第21屆中央委員選舉投票順利選出190名中央委員。中央委員選出後，下階段將進行中常委選舉；中常委選舉於1月27日至28日領表登記，3月5日投開票。

根據國民黨提供的當選名單，在190名當選人中，第一高票為花蓮縣長徐榛蔚，共獲得1454票，立委傅崐萁則獲得1369票，位居第四。

國民黨不分區立委吳怡玎獲得1361票，名列第五，包含國民黨立委謝衣鳯、洪孟楷、李德維、翁重鈞、林奕華、李貴敏、林為洲、羅明才、費鴻泰、曾銘宗、陳雪生、賴士葆、張育美、林文瑞及鄭正鈐等人，都當選中央委員。

另外，國民黨副秘書長李彥秀、智庫執行長柯志恩、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、彰化縣議長謝典林及台南市議員謝龍介等人，也都當選中央委員。（編輯：蘇志宗）1110123