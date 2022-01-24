台商聲援林懷 海基會：願提供法律協助

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（中央社記者翟思嘉台北24日電）台企聯創會會長張漢文與多名台商今天赴海基會聲援因違反選罷法遭判刑的台商林懷，並表達訴求。海基會秘書長詹志宏表示，海基會願意全力為林懷提供法律協助。

台北地方法院日前依違反選罷法等罪，判處長沙台協前會長林懷3年10個月徒刑。為聲援林懷，以中國大陸台商組織全國台灣同胞投資企業聯誼會創會會長張漢文為首，共約20名台商今天赴海峽交流基金會表達意見，與秘書長詹志宏舉行閉門會晤。

據了解，聲援林懷的台商表示，三節餐會是每年慣例，並非因為選舉而辦，至於返台投票優惠機票是台企聯向航空公司爭取的優惠票價，每年春節前都有此規劃，此外，向地方台辦申請的補助主要用在活動食宿，沒有用在機票補助。

海基會在會後提供的說明表示，台商代表希望海基會可以邀請該會具有相關經驗與專業的財經法律顧問，共同提供林懷委任律師必要的法律建議，協助林懷保障其權益。對此項建言，詹志宏表示海基會願意全力協助。

此外，詹志宏與台商代表會晤時也表示，長久以來，在大陸投資的台商對中國大陸的經濟發展與人民穩定就業，發揮了相當重要的作用，並扮演相當關鍵的角色。

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尤其是過去30年來，在兩岸關係特殊限制下，在中國大陸各地經營事業的台商會長們，對於兩岸人民在交流過程遭遇的各式各樣問題，熱心服務、義務提供協助，更是貢獻良多，許多民眾終身感念在心。

長沙台協前會長林懷等7人涉嫌獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情。台北地院日前依違反選罷法判處林懷3年10月徒刑，褫奪公權4年。可上訴。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110124