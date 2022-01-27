台法智庫簽署合作備忘錄 強化台海戰略研究交流

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（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）台灣國防安全研究院今天與法國智庫湯瑪斯摩爾研究院簽署合作備忘錄。主席法勒與出席見證的前國防部長米雍皆表示，台海與印太為重要議題，樂見雙方建立正式夥伴關係。

受疫情影響，國防安全研究院與在歐洲享有盛名的湯瑪斯摩爾研究院（Thomas More Institut）合作備忘錄簽署儀式，今年以視訊方式進行。

雙方分別由國防安全研究院執行長林成蔚與法國湯瑪斯摩爾研究院主席法勒（Christian Boon Falleur）代表簽署，並邀請法國前國防部長暨湯瑪斯摩爾研究院創辦人米雍（Charles Millon）、台灣駐法國代表吳志中及智庫研究學者等人見證。

林成蔚致詞時表示，中國在東亞及印太區域擴張為國防安全研究院及湯瑪斯摩爾研究院共同關注的議題，雙方研究合作將透過簽署備忘邁向更重要階段。「台法共享普世價值，並面對印太及歐洲敵對勢力擴張，為區域及全球和平穩定持續努力」。

主席法勒表示，樂見兩智庫建立正式夥伴關係，加強國防安全研究交流，台海情勢為雙方共同關切重要議題，並擔負共同責任因應亞洲及全球地緣政治的挑戰。

居中牽線、促成雙方備忘錄簽署的吳志中表示，近年來見證台法關係大幅進展，樂見台法兩重要戰略智庫更緊密及更具體的合作。他說：「台灣盼獲理念相近國家更多支持，以共同因應中國威脅。法國在印太區域扮演相當重要角色，台海區域的穩定、安全及永續發展符合兩國共同利益。」

米雍則指出，建立常態合作機制，未來印太區域將為強權衝突點，兩智庫簽署備忘錄為重要象徵。他表示樂見台法研究學者強化相關議題合作，就該區域軍事、經濟及社會合作進行更多的思考。

透過備忘錄，雙方將在未來更密切積極針對印太、東亞、台海等議題合辦研討會，並共同發表政策研究報告，以推動台法學術研究上的交流與合作。（編輯：高照芬）1110127