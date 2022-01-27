強化春節戰備 關指部新北街頭實兵演練

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（中央社記者游凱翔台北27日電）農曆春節將近，國軍官兵戰備未鬆懈，戍守新北淡水一帶的重要單位關渡指揮部，昨天執行戰備部隊偵巡演練，CM21裝步戰鬥車搭載官兵奔馳街頭，針對關鍵基礎設施實施應援演練，強化仿真實戰作為。

中共持續以機艦侵擾台灣防空識別區，除了深入台灣南方、東南方空域外，更多次逾越台灣海峽中線，已嚴重影響區域和平穩定，年關將近，國軍官兵仍持續戰備訓練，確保戰力無虞。

由於淡水河口距離總統府等政經中樞僅數十公里，新北淡水及八里、台北港一帶等區域，在過去幾次包括漢光演習在內等大小型演練，均被軍方視為重點區域，關渡指揮部甚至還曾模擬炸毀關渡大橋，以沉積的橋體、水雷及障礙物設施阻絕共軍進犯。

年節將近，戰備未鬆懈。青年日報今天報導，關渡指揮部機步2營昨天執行戰備部隊偵巡訓練，派出3輛CM21裝步戰鬥車至衛戍區內關鍵基礎設施，實施應援演練，課目包括戰備檢查、通聯測試、命令下達及機動行軍等。

部隊首先實施戰備檢查，確認CM21裝步戰鬥車狀況及建制武器無虞後，隨即實施車內通信裝備測試，使機動過程車輛通聯及命令下達得以暢通。在一切準備就緒後，由營長實施勤前教育並下達機動命令，整裝機動出發。

因應敵情威脅，國軍近年訓練相當強調「仿真實戰」，有別過往在營區演練，許多部隊演練均走出營區在營外操演，例如近年民眾可看見雲豹八輪甲車、各式戰車等軍事裝備現蹤街頭，或可見防空飛彈於大台北地區河濱公園警戒待命。

從青年日報發布的照片中可發現，官兵駕駛CM21於新北市街頭奔馳，並下車就戰鬥位置演練，展現近年仿真實戰作為。（編輯：蘇志宗）1110127